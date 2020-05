Pamela Prati ritorna da Mara Venier. La show girl domenica 17 maggio 2020 sarà ospite di Domenica In. Dopo lo scontro con la trasmissione Verissimo che non ha potuto mandare in onda la replica della sua intervista, Pamela si siederà nel salotto di Mara che la accoglierà nello studio dove aveva raccontato, lo scorso anno, la storia d'amore con Mark Caltagirone.

Pamela Prati sarà ospite a Domenica In da Mara Venier

Pamela Prati domenica 17 maggio sarà intervistata da Mara Venier. La popolare show girl, l'anno scorso, aveva raccontato come era iniziata la sua storia d'amore con Mark Caltagirone. La Prati aveva descritto per la prima volta in televisione la sua relazione con l'imprenditore fantasma nel salotto di Mara.

La Venier, in seguito a quell'intervista, oltre ad essersi sentita delusa, ha dichiarato di essersi considerata responsabile, in quanto la vicenda di Mark Caltagirone e l'interesse mediatico erano nati dall'ospitata di Pamela Prati nel suo studio. Mara ha affermato di non sapere ancora quale sia la realtà dei fatti in merito al fidanzato inesistente della show girl.

Pamela Prati ha scritto un libro

Dopo la bufera mediatica che si è scatenata in rete e l'interesse che ha suscitato la vicenda che ruotava intorno al fidanzato finto Mark Caltagirone, Pamela ha iniziato a scrivere il libro autobiografico 'Come una carezza', pubblicato il 7 maggio. Nell'opera letteraria la show girl ha raccontato la sua vita e la sua attività nel mondo dello spettacolo, fino ad arrivare allo scandalo del matrimonio non celebrato con l'inesistente imprenditore.

La ballerina ha fatto pian piano ritorno sul piccolo schermo, recentemente ha partecipato a una puntata di Guess My Age su TV8.

Domenica In ospita Pamela Prati, Verissimo non mandato in onda la replica della sua intervista

L'ospitata di Pamela Prati da Mara Venier prevista per domenica 17 maggio potrebbe segnare una riappacificazione fra la Rai e la show girl, cosa che non si può dire attualmente con Mediaset.

La trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, nelle scorse settimane ha avuto delle questioni con la ballerina in quanto Canale 5 voleva riproporre la replica dell'intervista fatta a Pamela, ma la Prati aveva affermato che la trasmissione voleva solo fare share utilizzando la sua immagine.

La questione era stata risolta da Mediaset, non mandando in onda quella puntata, ma altri servizi. Il contenuto dell'intervista che Mara Venier farà alla Prati non è trapelato, ma oltre a ipotizzare che si parli del libro autobiografico, magari ci sarà qualche domanda inerente la vicenda di Mark Caltagirone e per scoprirlo bisogna attendere domenica pomeriggio.