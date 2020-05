Importanti novità accadranno la prossima settimana nelle vicende ambientate a Puente Viejo. Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda dal 25 al 30 maggio su Canale 5, svelano che Antonita sarà preoccupata per Francisca Montenegro dopo che lascerà l'edificio de La Habana. Matias Castaneda, invece, si sentirà in colpa nei confronti di Marcela e Camelia, mentre Encarnacion scoprirà che Alicia ha una relazione clandestina.

Il Segreto, spoiler dal 25 al 30 maggio: Matias si sente in colpa nei confronti di Marcela e la figlia

Gli spoiler della soap opera iberica, in programmazione da lunedì 25 a sabato 30 maggio su Canale 5 svelano che Marta indurrà Rosa a non recarsi all'incontro con Adolfo.

A tal proposito, la seconda figlia di Ignacio inizierà ad accusare i primi segni di depressione. Intanto, Ramon penserà a un'offerta da fare a Isabel per acquistare la miniera. A tal proposito, un crollo della galleria causerà il ferimento di un lavoratore, tant'è che Inigo inizierà ad avere paura per l'inizio di un nuovo sciopero per le pessime condizioni di lavorative. Raimundo, al contrario, partirà per Malaga con l'auspicio di riunirsi con Francisca.

D'altro canto, la marchesa utilizzerà un prestanome per acquistare la Villa del Solozabal per conto della Montenegro. In più, la donna rifiuterà categoricamente di vendere la sua miniera all'impresario. Nello stesso momento, Dolores farà conoscere sua nipote Belen a tutti i compaesani dopo l'arrivo di Hipolito in paese.

Per finire, Matias inizierà ad avere dei sensi di colpa verso i riguardi di Marcela e Camelia, malgrado provi una fortissima attrazione per Alicia.

Encarnacion scopre che Alicia e Matias hanno una storia clandestina

Rimanendo sempre alle anticipazioni de Il Segreto in onda prossima settimana (25-30 maggio), si evince che un lavoratore resterà ferito, infatti i suoi colleghi ritorneranno a parlare dello sciopero.

Intanto, Carolina, confiderà a Manuela che Adolfo ha lasciato Rosa per un'altra donna. Successivamente, Marta attirerà il 'marchesino' nel luogo dove si incontrano di solito: qui si farà vedere mentre si bacia con Ramon. Infine, la Solozabal chiederà scusa a suo cugino per averlo sfruttato, ma quest'ultimo apparirà divertito dalla vicenda.

Dolores confesserà a Encarnacion che Alicia e il Castaneda hanno una relazione clandestina. A questo punto la donna deciderà di affrontare sua figlia, ragion per cui la prenderà a schiaffi non appena scoprirà la verità dalla diretta interessata.

Antonita preoccupata per Francisca

Adolfo incomincerà a frequentare un casinò illegale per provare a dimenticare i suoi problemi sentimentali. In seguito, andrà in Villa per manifestare il suo amore a Marta, anche se l'ha vista baciare Ramon. A tal proposito, Rosa ascolterà l'intera conversazione nascosta nelle scale dell'abitazione. A questo punto, le due sorelle avranno un forte confronto che metterà a repentaglio il loro rapporto. Intanto, Ignacio preparerà una festa per salutare i lavoratori prima della sua partenza per Bilbao, mentre Francisca lascerà l'edificio de La Habana suscitando la preoccupazione in Antonita.

Dolores, invece, verrà arrestata dopo aver rifiutato di pagare la contravvenzione per vendita illecita di tabacco. Per finire, Rosa lascerà la festa per recarsi dal 'marchesino'.