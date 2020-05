Pacifico Settembre in arte Pago continua ad essere uno degli ex concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 4. In una recente intervista per il settimanale Nuovo, Miriana Trevisan ha confidato di essere tornata in ottimi rapporti con il suo ex marito. Inoltre l'ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato che l'artista avrebbe dormito anche a casa sua.

Per chi non lo sapesse, Pago e Miriana in passato sono stati sposati. Dalla loro unione è nato Nicola, che oggi ha 10 anni. Il fatto che l'ex gieffino e la sua ex moglie siano rimasti in buoni rapporti non è dato solamente dal rispetto reciproco, ma anche per il bene del loro primogenito.

Le dichiarazioni della Trevisan sull'ex marito

Interpellata dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Miriana Trevisan ha spiegato in quali rapporti si trova con il padre di suo figlio.

La showgirl senza troppi giri di parole ha affermato: "Tra me e Pago è tornato il sereno. Lui ha pure dormito a casa mia". La Trevisan ha precisato che avendo una casa grande, è stato possibile dividere il domicilio con il suo ex: i due avevano una camera con bagno separato.

Miriana nell'intervista ha spiegato che quando suo figlio Nicola ha visto il papà non è riuscito a trattenere l'emozione. Inoltre la 47enne ha parlato dell'importanza di avere Pago vicino in occasione della quarantena. Grazie alla presenza del cantautore sardo, la showgirl ha avuto modo di andare a fare la spesa e altri giri che non potevano attendere la fine del lockdown.

A Nuovo, l'ex ragazza di Non è la Rai ha confidato di aver chiarito con Pacifico Settembre. Quest'ultimo le avrebbe spiegato che la produzione del Grande Fratello Vip aveva dato la priorità alle dinamiche di coppia. Per questo è stato nominato pochissime volte il passato del gieffino. Infine, Miriana Trevisan ha rivelato che per Nicola è stata dura non vedere e sentire il suo papà.

Serena e Pago sarebbero di nuovo in crisi

La situazione sentimentale di Pago sembra non trovare pace. Stando a quanto scritto da Serena Enardu su Instagram, la coppia sarebbe di nuovo lontana. I due ex gieffini avrebbero avuto un'accesa lite che li avrebbe portati ad allontanarsi nuovamente.

La 43enne cagliaritana avrebbe lasciato intendere che alla base del litigio, ci sarebbero gli scheletri del passato legati a Temptation Island Vip: "Non sempre chi decide di perdonare ce la fa".

Secondo la Enardu che ha commesso un errore in passato, non può essere vista colpevole a vita.

Infine, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha ammesso di entrare molto raramente sui social, perché quando vede delle foto o delle pagine dedicate a lei e Pago ci sta male.