Alessandro Niceforo è una new entry di Uomini e donne. Il cavaliere ha 39 anni, vive a Roma e partecipa da qualche settimana al dating show di Maria De Filippi. Il ragazzo ha una bellissima presenza e nel suo passato ha all'attivo un calendario. Alessandro infatti si è fatto immortalare in alcuni scatti senza vestiti, ricoperto solo dalla sua mano.

Alessandro Niceforo e il calendario

Alessandro Niceforo è nuovo a Uomini e Donne ma ha già colpito l'attenzione del pubblico e del parterre femminile. Il cavaliere romano è un bel ragazzo e, negli ultimi giorni, sono apparsi in rete alcuni scatti che lo vedono protagonista di un calendario.

Alessandro qualche hanno fa ha infatti posato per il calendario dell'anno 2018 di Hell Boys. Le fotografie mostrano il ragazzo senza vestiti e, in alcuni scatti, coperto dalla sola mano. Su Youtube è presente un video che contiene la presentazione di Niceforo e un backstage che lo mostrano in tutta la sua bellezza.

Alessandro nel video di presentazione: 'Amo riuscire in quello che faccio'

Nel backstage del calendario per Hell Boys, Alessandro si è presentato come un appassionato di calcio, in particolar modo come giocatore di calcio a cinque e come professione ha detto di essere un consulente finanziario. Il cavaliere ha affermato di aver deciso di prendere parte agli scatti fotografici per il calendario, in modo da avere più stimoli perché ama le esperienze nuove e gli piace misurarsi in diverse cose che non ha mai fatto e provato.

La bellezza del cavaliere è indiscutibile così come il suo sorriso smagliante. Alessandro nel corso dell'intervista ha raccontato che il suo desiderio era quello di conoscere nuove persone e di avere molta visibilità grazie alla sua partecipazione allo shooting. Niceforo prima di aver posato per quegli scatti non era mai stato molto sotto i riflettori.

Per concludere la sua presentazione durante il backstage, l'uomo ha dichiarato: “Amo riuscire sempre in tutto quello che faccio". Una frase che testimonia la sua grinta e la sua ambizione.

Alessandro a Uomini e Donne

All'interno del dating show condotto da Maria De Filippi, Alessandro Niceforo è stato subito notato dalla dama romana Valentina Autiero.

La quarantenne romana ha voluto sentire il cavaliere, suo concittadino, ma la loro conoscenza non è andata a buon fine in quanto non è scattato quel qualcosa utile a fare un passo in più. In questo momento Alessandro ha quasi 2000 followers sul suo profilo Instagram, ma sicuramente dopo le prossime puntate verrà notato dal pubblico a casa e soprattutto all'interno della trasmissione, dove non mancheranno le dame pronte a corteggiarlo.