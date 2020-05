Dopo la vicenda Mark Cartagirone, soprannominata 'Pratiful', Pamela Prati si era allontanata dalle scene, sconvolta e ferita. Adesso, però, si dice pronta a tornare e domenica 17 maggio sarà ospite di Domenica In per parlare del suo nuovo libro intitolato 'Come una carezza'. La biografia, presente nelle librerie dal 7 maggio, è incentrata sulla vita di Pamela Prati e sulla sua verità riguardo alla storia d'amore con il finto Mark Cartagirone. La Prati, ovviamente, non sarà presente fisicamente in studio, ma sarà in collegamento video.

Pamela Prati ospite a Domenica In

Pamela Prati, durante la puntata di Domenica In del 17 maggio, tornerà sui piccoli schermi del pubblico italiano per presentare il suo nuovo libro 'Come una carezza'.

Sarà un'ospitata davvero importante perché è proprio a casa di Mara Venier che la showgirl raccontò, per la prima volta, la sua finta storia d'amore con Mark Cartagirone.

Mara, dopo la scoperta della verità, aveva dichiarato di essersi pentita di aver intervistato la soubrette: "Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell'intervista". Oggi la conduttrice potrebbe tornare sull'argomento e ascoltare la verità raccontata dalla soubrette.

'Come una carezza', di cosa parla il libro di Pamela Prati

Sicuramente a Domenica In si parlerà del nuovo libro della Prati intitolato 'Come una carezza': La soubrette ripercorre la dura storia della sua infanzia, fino ad arrivare ai giorni attuali.

Si tratta di una biografia tormentata che vede la sua famiglia dividersi per problemi economici. Infatti, quando Paola, vero nome di Pamela, era molto piccola, è stata tolta ai suoi genitori assieme ai suoi fratelli e sorelle e affidata alle suore. I bambini hanno passato molto tempo lontano dai genitori e solo successivamente hanno avuto modo di ricongiungersi con la loro famiglia.

Pamela Prati racconta anche dei primi servizi fotografici, delle sue acerbe esperienze televisive e della sua lotta con l'anoressia, sconfitta grazie ad Adam, il suo ex compagno. Arriva a toccare il tasto dolente della storia di Mark Cartagirone e affronta tutto il dolore causato da questa assurda vicenda.

La verità di Pamela Prati su Mark Cartagirone

Pamela Prati ha sempre dichiarato di essere stata vittima di un piano orchestrato dalle sue manager Pamela Perricciolo ed Elena Michelazzo e di aver sofferto enormemente perché aveva creduto davvero nella storia con Mark Cartagirone. Chissà se in questa puntata di Domenica In confermerà questa versione oppure aggiungerà dei dettagli inediti a una vicenda che ha fatto discutere molto nei salotti televisivi.