Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip 4. Il secondo classificato della quarta edizione del reality show si è confidato al magazine DiPiù sui sentimenti che prova per l'influencer siciliana che considera la sua vera vittoria.

Ha ribadito che non vede l'ora di poter riabbracciare la fidanzata e ha anche confidato che insieme hanno già tanti progetti per il futuro. Al contempo, Paolo non ha nascosto di sperare che la sua storia d'amore con Clizia non finisca come quella dei suoi genitori, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

Paolo Ciavarro su Clizia: 'Provo cose che non avevo mai provato prima'

Da quando è terminato il GF Vip 4, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non hanno avuto modo di vedersi a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Il ventottenne romano al settimanale DiPiù ha speso parole dolci per la fidanzata, sottolineando che non vede l'ora di incontrarla nuovamente.

Parlando del sentimento che prova verso la partner, ha detto che in questo periodo: "Provo cose che non avevo mai provato prima nella mia vita. Siamo piombati in una situazione unica al mondo - ha aggiunto - nella casa eravamo sempre appiccicati, poi lei è uscita e quando il reality è finito a causa delle restrizioni per il virus non ci siamo più visti".

Il secondo classificato al GF Vip spera che la sua storia d'amore non finisca male

Il figlio di Massimo Ciavarro ha rivelato che stanno cercando di colmare le attuali distanze con la fidanzata parlando spesso al telefono. Guardando al futuro, Paolo ha detto che si fida molto del suo istinto e che confida nell'amore che lui e Clizia provano a vicenda.

Quando gli è stato chiesto se sogna di metter su famiglia con la Incorvaia, l'ex gieffino ha detto di sì. Al contempo, però, si è augurato che: "La mia storia con Clizia non abbia lo stesso destino di quella dei miei genitori che poi si sono lasciati, anche se oggi continuano a volersi bene".

In merito al passato sentimentale dell'influencer siciliana (ex moglie di Francesco Sarcina) il conduttore romano ha rivelato di non esserne spaventato perché è una situazione simile a quella che ha vissuto la madre che, quando si è innamorata di Massimo Ciavarro, aveva già avuto un figlio con Angelo Rizzoli.

Inoltre ha svelato che si emoziona ancora quando ripensa al primo bacio con Clizia che è scattato nel giardino della casa del GF Vip. Infine Paolo ha confermato che tra l'attuale partner ed Eleonora Giorgi si è instaurato un bel rapporto.