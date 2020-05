Sul web si continua ancora a parlare di un episodio che si è verificato nella quarta edizione del GF Vip, ormai terminata da un mese. L’ex gieffino Andrea Denver si è servito di un’intervista concessa nell’ultimo numero in edicola del magazine ‘Vero’ sia per raccontare com’è stato il suo impatto con il mondo fuori a causa dell’emergenza del Covid-19, oltre che per ripercorrere l’esperienza televisiva fatta. Il modello veronese ha avuto modo di dire ciò che pensa della discussione avuta in piscina con Clizia Incorvaia che è costata la squalifica all’influencer siciliana. Quest’ultima, a causa di una nomination poco tollerata, si scagliò contro Denver definendolo ‘un Buscetta’, dunque un 'pentito' visto il riferimento al celebre collaboratore di giustizia del maxiprocesso.

Precisamente, dopo aver dichiarato di aver vissuto dei momenti allegri nella casa più spiata d’Italia, il 29enne ha detto la sua sull’attacco ricevuto dalla fidanzata di Paolo Ciavarro. L’ex gieffino con estrema schiettezza ha apostrofato lo scontro con Clizia come il momento peggiore vissuto al Grande Fratello Vip.

Andrea Denver: 'Epiteti irrispettosi verso una pagina della lotta dello Stato contro la mafia'

Quest’ultima per una nomination non gradita ricevuta proprio dal modello veronese si scagliò contro lo stesso, dandogli del ‘Buscetta pentito’. La produzione del programma condotto da Alfonso Signorini non ebbe altra scelta che squalificare l’influencer siciliana. A distanza di tempo dall’accaduto, Andrea Denver ha fatto sapere cosa pensa del battibecco avuto con la fidanzata di Paolo Ciavarro.

L’ex gieffino ha cominciato il suo discorso affermando: "Ricordo l’incomprensibile attacco ricevuto in piscina come il momento meno piacevole, sia per il contesto che per gli epiteti usati, offensivi non solo nei miei confronti, ma irrispettosi verso una pagina della lotta dello Stato contro la mafia”.

L’ex gieffino racconta il traumatico ritorno alla realtà

Successivamente Andrea Denver ha ribadito ancora una volta di essere rimasto colpito dalla bellezza di Adriana Volpe, ma soprattutto ha aggiunto di aver apprezzato molto la conduttrice per la sua umanità. Il modello veronese si è espresso anche sul suo ritorno alla normalità, dopo la reclusione nel reality show. L’ex gieffino ha fatto sapere che è stato traumatico tornare alla vita di tutti i giorni, per aver appreso delle numerose tragedie oltre che per la rapida diffusione del virus. Infine, Denver riguardo al suo futuro ha dichiarato di star lavorando ad alcuni progetti negli Stati Uniti e non ha escluso una sua eventuale carriera nel mondo del cinema.