Il comportamento di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia continua a dividere l'opinione pubblica. I due ex gieffini si sarebbero dovuti incontrare per la prima volta di fronte alle telecamere di Live - Non è la D'Urso, ma così non è stato. In queste ore Ursula Bennardo attraverso il suo profilo Instagram ha commentato in modo negativo i due ex gieffini. Secondo l'ex dama di Uomini e Donne, la coppia ha fatto una figuraccia e Barbara D'Urso sarebbe stata troppo pacata nei confronti dei due giovani.

Il web è letteralmente insorto contro Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. In molti sotto un post pubblicato dall'influencer siciliana, hanno accusato la coppia di aver mancato di rispetto alla conduttrice Mediaset e al pubblico.

Secondo alcuni, i due ex gieffini avrebbero festeggiato la fine della loro carriera mediatica.

Il commento dell'ex dama di U&D

Barbara D'Urso nell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque ha già perdonato i due ex gieffini, ma il web continua a non condividere l'atteggiamento dei due giovani.

Nelle scorse ore anche Ursula Bennardo ha espresso la sua opinione sul suo profilo Instagram. La compagna di Sossio Aruta, senza troppi peli sulla linga, ha affermato: "E' veramente assurdo, hanno fatto una figuraccia".

Secondo l'ex dama di Uomini e Donne, Barbara D'Urso sarebbe stata troppo calma nei confronti di Paolo e Clizia nonostante li abbia mascherati in diretta.

In un'altra stories, la giovane ha lanciato un'ulteriore affondo verso gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4: "Non meritavano di ricevere quella sorpresa".

Secondo la Bennardo, sul piccolo schermo si dovrebbero favorire solamente le persone sincere. Tutti coloro che si prendono gioco del pubblico, invece, andrebbero cacciate e anche in malomodo.

Barbara D'Urso dice la sua sulle bugie di Paolo e Clizia

Barbara D'Urso in una chiacchierata con il giornalista Francesco Fredella, è tornata sulla vicenda legata a Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

La conduttrice Mediaset in un certo senso ha giusitificato il comportamento dei due ex gieffini, perché dopo tre mesi che non si vedevano poteva accadere di tutto. L'unica cosa che forse ha ferito Carmelita è quello di non essere stata messa al corrente dell'incontro. La D'Urso infatti, ha ammesso che se fosse venuta a conoscenza di quanto accaduto avrebbe evitato la sceneggiata delle mascherine e dei guanti.

Infine Barbara D'Urso ha dichiarato che per lei questo è un capitolo chiuso ed ha augurato il meglio alla coppia. Le affermazioni della conduttrice però, non hanno convinto il popolo del web. Su Twitter le affermazioni di Carmelita hanno spaccato l'opinione pubblica: da una parte c'è chi ha attaccato la coppia, dall'altra chi l'ha difesa.