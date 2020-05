Robert Pattinson è diventato famoso grazie al suo ruolo del bel vampiro Edward Cullen nella saga di Twilight, dove si è innamorato della bella Kristen Stewart, ma la sua carriera sta andando avanti alla grande. Considerato uno degli uomini più belli del mondo, Pattinson si è lasciato andare a qualche confidenza durante una recente intervista per GQ. L'attore, quando è iniziata l'emergenza per il Coronavirus, era sul set di Batman ma al momento sta vivendo questa 'clausura' insieme alla sua fidanzata Suki Waterhouse.

La quarantena di Robert Pattinson

Robert Pattinson ha spiegato di non aver mai avuto un forte senso del tempo, ma durante la quarantena questa sua caratteristica è decisamente peggiorata.

L'attore ha spiegato che un avvenimento di due anni prima, a lui sembra di averlo vissuto a poche settimane di distanza. Durante questo lockdown sta trascorrendo le giornate completamente privo del senso del tempo, facendo quasi niente. Robert Pattinson ha spiegato che per lui questo stile di vita è piuttosto normale, sottolineando che tende a trascorrere la maggior parte del suo tempo chiuso in casa anche nella normalità, per evitare di essere costantemente seguito dai paparazzi e per riuscire a mantenere la sua privacy.

Le giornate dell'attore durante i lockdown

Essendo per lui normale trascorrere le giornate in casa, non si è reso particolarmente conto di quanto possa essere pesante questa quarantena.

Ha capito che le persone sono fragili in questa situazione solo parlando con gli amici e parenti: 'Mi sono reso conto che sono tutti così vulnerabili in isolamento, è scioccante'.

L'attore ha spiegato che trascorre molto tempo facendo ricerche del tutto inutili su Google, ad esempio come scaldare la pasta nel microonde e ha aggiunto che grazie a Google e a Youtube, ha capito che questo metodo è una cosa rivoltante e che è stupito dal fatto che il microonde possa rovinare così tanto un piatto di pasta.

Robert Pattinson è sembrato particolarmente interessato all'argomento e molto colpito dalle informazioni ottenute. Il menù quotidiano, comunque, pare non sia un suo problema, visto che sta seguendo una dieta particolare per Batman.

La paura di essere arrestato

Robert Pattinson oggi ha 33 anni, ma ha raccontato che fino ai 20 anni era una persona molto spaventata e piena di incertezze.

Crescendo è maturato e questa paura continua lo ha abbandonato. L'attore non ha più il bisogno di dover dimostrare qualcosa agli altri e quando è costretto a farlo cerca di prenderlo come un semplice gioco. Durante l'emergenza per il Coronavirus, però, è nata una nuova paura, ovvero quella di essere arrestato. Nella zona in cui vive è concesso uscire per andare a fare attività fisica, ma ogni volta che lo fa vive nel terrore che possano arrestarlo infatti ha detto: 'Sono andato a fare una corsetta al parco. Ero così terrorizzato all'idea di essere arrestato'. Secondo l'attore, infine, tornare ad uscire normalmente, quando tutto sarà finito, sarà sicuramente la parte più difficile da affrontare.