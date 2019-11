Kristen Stewart è un'attrice tra le più riservate, sempre molto abbottonata sulla sua vita privata. La sera del 5 novembre, però, ospite all'Howard Stern show si è aperta moltissimo e ha parlato della sua nuova fiamma, della sua bisessualità e della relazione avuta con l'ex co-star di Twilight Robert Pattinson.

Pensavo che avrei sposato Robert

Kristen Stewart e Robert Pattinson sono stati fidanzati negli anni in cui veniva girata la saga di vampiri 'Twilight' in cui i due impersonavano i protagonisti Bella ed Edward.

La loro relazione di quattro anni dentro e fuori dal set ha fatto appassionare alla saga moltissimi teenagers, tanto che molti malignavano che si trattasse di una trovata pubblicitaria. I due non hanno mai dichiarato nulla sulla loro storia pubblicamente in quanto entrambe persone estremamente riservate. Durante l'intervista Kristen ha confermato la relazione dicendo che Robert è una persona splendida e che anche a distanza di anni continua a pensarlo: "È una persona fantastica.

È il migliore. Siamo stati insieme per anni e per me è stato il mio primo vero amore".

L'attrice ha poi parlato della difficoltà di avere una relazione quando i riflettori sono completamente puntati su di te e di come, a causa dei paparazzi, la coppia abbia dovuto rinunciare ad esperienze che sono normali per tutti gli altri: "Non potevamo nemmeno andare in giro tenendoci mano nella mano. Non volevamo dare la soddisfazione ai paparazzi di coglierci in un momento tanto intimo.

Abbiamo rinunciato a così tante esperienze purtroppo".

Howard Stern ha poi chiesto alla Stewart se avessero mai pianificato di sposarsi. "No, però all'epoca pensavo fosse la persona giusta. Pensavo davvero che avrei sposato Robert. Credo che quando stai in una relazione pensi sempre di avere accanto la persona giusta".

Ora sono innamorata della mia nuova ragazza, credo le farò la proposta

Kristen ha reso ufficiale la relazione con la fidanzata, la scenografa Dylan Meyer. Ha raccontato di come fossero amiche già da sei anni senza però vedersi quasi mai.

Solo quest'estate si sono rincontrate e hanno iniziato a frequentarsi: "Sono stata io la prima a dichiararsi e a dirle che ero innamorata di lei perché sono molto impulsiva. Eravamo in un bar orribile ed è stato più forte di me. Le ho detto: 'Oddio, sono così innamorata di te'. Ma lei lo sapeva già, era una cosa così ovvia".

Le due si sono messe insieme e sono state avvistate a camminare per la prima volta mano nella mano ad agosto.

Kristen si è detta felicissima e ha fatto sapere che le cose tra loro vanno a gonfie vele. Stern ha cercato di strappare alla star qualche informazione su un eventuale futuro matrimonio. L'attrice ha sorpreso il conduttore, rivelando di essere innamoratissima e di non vedere l'ora di farle la proposta di matrimonio.

La Stewart ha poi proseguito sostenendo di non essere una persona tradizionalista e di aver già espresso alla compagna il desiderio di sposarla.

L'attrice però non ha voluto rivelare altro sui dettagli dell'organizzazione della proposta di matrimonio per non rovinare la sorpresa alla Meyer: "Non posso dire cosa ho intenzione di fare qui perché lei vedendo quest'intervista scoprirebbe tutto, ma sicuramente non sarà una cosa tradizionale come mettermi in ginocchio. Ho però già pensato ad alcuni piani che mi piacciono molto".