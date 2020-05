Serena Enardu è un fiume in piena. Dopo il GF Vip le cose sembravano andare bene fra l'influencer sarda e il cantante, ma qualcosa è cambiato nei giorni scorsi. Serena e Pago si sono lasciati e la conferma è arrivata attraverso i social. La Enardu ha continuato la sua vita in Sardegna insieme a suo figlio ed ha portato avanti la sua attività di influencer. Nel pomeriggio del 18 maggio 2020, l'ex gieffina si è sfogata su Instagram contro chi l'accusa di continuare a fare le sponsorizzazioni nonostante la rottura con Pacifico.

Serena Enardu è un fiume in piena contro chi l'accusa di non mostrarsi triste sui social

Serena Enardu, dopo aver terminato la sua relazione con Pago, ha continuato a lavorare sui social sponsorizzando brand di vestiti e creme. Le storie Instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne non sono passate inosservate ai follower, sempre attenti ai Gossip. Parte del popolo web non ha apprezzato che Serena sia stata attiva sui social facendo pubblicità continuamente, senza mostrare mai dispiacere in merito alla rottura con Pacifico, avvenuta qualche giorno fa. La Enardu ha spiegato la situazione e risposto a chi l'ha accusata di non mostrare un minimo di tristezza per la sua situazione sentimentale.

Serena a chi l'accusa: 'Quando vi lasciate, voi non andate più a lavoro?'

Serena Enardu ha iniziato le storie Instagram rivolgendosi a chi la segue: "Mi stavo chiedendo, ma voi quando avete, che ne so, dei problemi in famiglia, quando litigate con il vostro compagno, quando vi lasciate, voi non andate più a lavoro?

No fatemelo capire. Perché continuo a ricevere messaggi: "Sei triste, ma sponsorizzi". Io non lo so se a volte collegate il cervello". La Enardu, dopo essere partita con queste premesse, ha cercato di far capire a chi la critica per il suo stato d'animo non particolarmente triste, le sue motivazioni: fare l'influencer per lei è un lavoro, pertanto deve 'travestirsi' da persona che 'sta bene' per farlo al meglio.

Serena Enardu sbotta: 'Fate i commenti con la vostra amica'

La Enardu ha spiegato che nella vita si deve andare avanti nonostante tutto, visto che ha una casa e un figlio da mantenere e dunque deve lavorare. Serena ha chiesto ai followers che non sono d'accordo con lei di smettere di seguirla: "Se invece vi faccio schifo e non vi piaccio, dovete togliere il segui, è semplicissimo, e fare i vostri commenti con la vostra amica becera o con il vostro fratello becero, la vostra sorella becera e con le vostre persone becere". La relazione fra Serena e Pago è finita da qualche giorno e, al momento, non sembrano esserci segnali di avvicinamento.