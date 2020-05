Un triangolo amoroso sarà al centro dei nuovi appuntamenti delle vicende ambientate ad Acacias 38. Gli spoiler spagnoli di Una vita, svelano che Eduardo Torralba (Paco Mora) avrà una furiosa reazione quando scoprirà il tradimento di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). Il dispotico uomo, infatti, metterà le mani addosso all'amata di Telmo Martinez (Dani Tatay), tanto da farla finire in ospedale.

Una Vita: Lucia ama ancora Telmo

Le anticipazioni della soap opera iberica, riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano che Lucia attraverserà un periodo piuttosto difficile della sua esistenza.

La madre di Mateo non riuscirà più a mentire a sé stessa in merito ai sentimenti che prova per Telmo. A tal proposito Ursula (Montserrat Alcoverro) tenterà di convincere l'ex sacerdote a lasciare Acacias 38, in quanto crede che Eduardo potrebbe fargli del male qualora scoprisse la loro simpatia. Purtroppo il Martinez non accetterà il consiglio della Dicenta, soprattutto dopo aver appreso di essere il padre di Mateo. L'uomo sarà sempre più determinato a farsi un futuro con la Alvarado e il bambino, ma i progetti saranno difficili da realizzare e la situazione sarà veramente destinata a complicarsi.

Eduardo scopre il tradimento della moglie

Le trame di Una Vita annunciano che il destino remerà contro Telmo e Lucia, nonostante quest'ultima dimostri di provare un amore profondo nei confronti dell'ex sacerdote.

La loro storia d'amore, infatti, non sembrerà avere il lieto fine tanto sperato dai fan dello sceneggiato di Aurora Guerra. Eduardo scoprirà che la moglie ha una relazione extraconiugale con Telmp, nonostante quest'ultimo cerchi in ogni modo di depistare i sospetti.

Torralba reagirà con rabbia di fronte a quanto scoperto sulla Alvarado, che impaurita deciderà di organizzare una fuga insieme a il Martinez, Mateo e Ursula.

La Alvarado in ospedale dopo una lite con il Torralba

Purtroppo il piano della madre di Mateo verrà scoperto dal dispotico Eduardo, il quale innescherà un violento litigio con lei, in cui arriverà addirittura a schiaffeggiarla.

In questo frangente Lucia avrà un malore e per questo motivo la Alvarado verrà ricoverata in ospedale, dove però la situazione peggiorerà a vista d'occhio. La donna, infatti, apprenderà di essere affetta da una grave malattia ai polmoni, purtroppo incurabile. Come evolverà questa storyline? In attesa di conoscere nuovi dettagli, si ricorda che la soap opera va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:10 su Canale 5 e tutti gli episodi sono disponibili in modalità on demand sulla piattaforma Mediaset Play.