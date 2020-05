Perché Pago e Serena Enardu si sono lasciati? A rispondere a quest'interrogativo che si pongono tutti gli appassionati di Gossip ci ha provato il nuovo numero di "Chi", quello che è uscito oggi 20 maggio. La rivista di gossip ha interpellato entrambi gli ex del Grande Fratello Vip per chiedergli cosa è accaduto tra loro di così grave da spingerli a dirsi addio definitivamente: lui ha parlato di sfiducia, lei di coscienza a posto e di un amore che ormai era giunto al capolinea.

I motivi della separazione tra Pago e Serena su 'Chi'

Non è passata neppure una settimana da quando Serena Enardu ha usato Instagram per informare i fan e tutti i curiosi che lei e Pago si sono lasciati, di nuovo.

Oggi, mercoledì 20 maggio, ci ha pensato la rivista di gossip "Chi" ad aggiornare i suoi lettori sulle motivazioni che hanno spinto i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip a dirsi addio alcuni giorni fa.

Il cantante, che fino ad ora non aveva rilasciato nessuna dichiarazione social sul suo privato, ha fatto sapere: "È successo qualcosa di troppo grave, non potrò mai più avere fiducia in lei. Mi ha deluso ancora". Il sardo ha anche lasciato intendere che l'ormai ex compagna l'avrebbe cacciato di casa e che ora non avrebbe un posto dove stare, tanto che si è auto definito "vagabondo d'amore" senza nulla. Quando gli è stato chiesto di scendere nello specifico di quello che è successo, però, Pacifico ha detto che per adesso preferisce non aggiungere altro, e che lo farà soltanto quando se lo sentirà davvero.

"Devo ricostruire la mia vita. Posso solo dire che Serena non sa cos'è la fiducia, oggi come ieri".

La versione di Serena sulla fine dell'amore con Pago

Anche la Enardu è stata contattata da "Chi" per raccontare la sua versione dei fatti: l'influencer, che solo poche ore fa si è sfogata su Instagram contro chiunque la critichi perché continua a sponsorizzare prodotti nonostante si sia lasciata da poco, ha fatto sapere che il suo amore con Pago non aveva un futuro.

"L'ho bloccato dappertutto, non voglio più saperne niente. Io sono una persona trasparente che non ha mai nascosto nulla", ha detto Serena al giornalista di gossip che l'ha chiamata per sapere cosa sia successo tra lei e l'ex compagno.

Dopo aver ricordato l'addio a Pacifico a Temptation Island Vip e il ritorno di fiamma al Grande Fratello Vip 4 solo pochi mesi fa, la sarda ha aggiunto: "La nostra era una storia malata, mi sono sentita come una malata terminale d'amore che non riusciva a staccare la spina".

Dopo essersi presa tutte le sue responsabilità per gli errori che ha commesso in passato, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di avere la coscienza pulita e di voler ricominciare a vivere lontano da occhi indiscreti.

Serena dice addio a Pago su 'Chi'

L'intenzione della Enardu, dunque, sembra quella di tenere per sé tutto quello che capiterà nel suo privato da qui in avanti: dopo aver condiviso praticamente tutto della sua ultima storia d'amore (tra reality e ospitate Tv varie), oggi Serena si dice pronta a sposare la riservatezza anche per evitare che tanti mettano bocca sulle sue vicende personali.

"Non permetterò mai più a nessuno di amarmi senza provare prima fiducia nei miei confronti.

Si sta insieme per amarsi e farsi del bene, non del male", ha detto l'influencer sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale "Chi". Sull'ex fidanzato Pago, infine, la sarda ha usato parole nette: Gli faccio l'in bocca al lupo, ma è chiusa qui".

Insomma, stando a queste brevi interviste, non ci sarebbero i presupposti per un ennesimo riavvicinamento tra due protagonisti assoluti della stagione televisiva che sta per concludersi.