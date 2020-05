Venerdì 15 maggio in prima serata è iniziato su Canale 5 il nuovo format "Amici Speciali" con la conduzione di Maria De Filippi. Tra i partecipanti nella categoria cantanti ci sono anche i The Kolors. Come sappiamo Stash è il cantante del complesso e fino a pochi mesi fa ricopriva il ruolo di professore del talent Amici. Questa volta si è voluto cimentare, mettersi in gioco e gareggiare con cantanti e ballerini. Nella prima puntata ha presentato la sua nuova canzone, "Non è vero" che dalla musica e dalla sonorità sembrerebbe dedicata a Pino Daniele.

I The Kolors omaggiano Pino Daniele con la nuova canzone

La nuova canzone di Stash con i The Kolors presentata ad Amici Speciali, "Non è vero" è scritta dallo stesso Stash con Davide Petrella e prodotta con i Daddy's Groove. Il brano, per le sue sonorità black sembra un omaggio a Pino Daniele anche per i suoi riferimenti funk.

In questa canzone sembra di vedere e sentire Pino Daniele, viene citato nella canzone, l'arrangiamento è molto simile a quello dell'artista e anche nel modo in cui Stash suona la chitarra.

Per Stash Pino Daniele è stato sempre un punto di riferimento

Per Stash la musica e il modo di cantare dell'artista napoletano scomparso sono stati sempre un punto di riferimento; i dischi di Pino Daniele sono stati spesso arrangiati dai The Kolors nel loro modo di vedere il funk italiano ai giorni nostri.

Questo nuovo disco dei The Kolors arriva dopo vari successi del gruppo. Precedentemente Stash e il suo gruppo hanno avuto degli ottimi successi con delle collaborazioni con Guè Pequeno con "Los Angeles" e poi con Elodie con il disco certificato di platino "Pensare male" con oltre i 30 milioni di stream su Spotify e 40 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Stash e la paura di partecipare ad Amici Speciali

Stash, all'anagrafe Antonio Fiordispino e leader dei The Kolors, napoletano verace, non si tira indietro e partecipa al programma Amici Speciali di Maria De Filippi ma non nasconde le sue preoccupazioni e paure. Ricordiamo che il programma Amici Speciali è stato organizzato per raccogliere fondi per donare alla protezione civile aiuti a tutte le persone che ne hanno bisogno e contrastare l'emergenza da Coronavirus.

I motivi che hanno convinto Stash a partecipare alla trasmissione sono stati proprio quelli legati alla beneficenza. La paura che Stash ha dentro, in positivo, è quella di salire sul palco di Amici dove gli è stato permesso di farsi conoscere tramite il talent qualche anno fa. Stash ammette che quel palco gli trasmette energia, crea un qualcosa di particolare ed esibirsi li dà tanta emozione anche se, per la situazione attuale, non c'è il pubblico.