Serena Enardu e Pacifico Settembre, in arte Pago, si sono lasciati nuovamente. I due ex concorrenti del Grande Fratelllo Vip 4 hanno deciso di raccontare i motivi della rottura al settimanale Chi. Secondo quanto riferito dalla ex coppia, la relazione si è interrotta per la mancanza di fiducia.

Come è ormai noto, Serena e Pago hanno avuto un nuovo litigio che li ha allontanati per l'ennesima volta. La giovane nei giorni scorsi, attraverso il suo profilo Instagram, aveva annunciato la rottura con il cantautore sardo: "Non sempre chi decide di perdonare ce la fa".

Le dichiarazioni di Serena Enardu

Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Serena Enardu ha confessato di essere stata un po' presuntuosa quando ha deciso di ricucire il rapporto con Pago. La 43enne ha confessato che, forse, la partecipazione al Grande Fratello Vip 4 anziché migliorare le cose le ha peggiorate: "Tutto è andato di corsa".

Alla rivista 'Chi', Serena ha definito la storia con Pacifico malata: "Mi sono sentita una malata terminale d'amore che non riusciva a staccare la spina".

La sorella gemella di Elga Enardu ha rivelato di aver smesso di lottare con i suoi fantasmi e quelli degli altri. L'ex gieffina si è presa nuovamente le responsabilità dei sbagli commessi: "Sono una donna che solleverà sempre il tappetino degli errori".

Inoltre, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che quando si sta con una persona lo si fa per fare bene e non il contrario. Poi, la giovane ha aggiunto che non permetterà più a nessuno di amarla senza avere un minimo di fiducia nei suoi confronti. Infine, Serena Enardu sembra aver messo una pietra sopra a un eventuale ritorno di fiamma con Pago: "Voglio mettere un punto definitivo a questa storia".

Addirittura, la 43enne ha dichiarato di avere bloccato tutti i contatti con il cantautore sardo.

La versione dei fatti di Pacifico Settembre

Dopo giorni di silenzio, anche Pacifico Settembre ha fornito la sua versione dei fatti sulla fine della storia con Serena Enardu. Il cantautore, al settimanale 'Chi', ha detto di non essere d'accordo con quanto dichiarato dalla sua ormai ex fidanzata: "Non potrà mai avere fiducia in lei".

L'ex gieffino ha spiegato che è accaduto qualcosa di davvero grave all'interno della coppia. Tuttavia Pago, per il momento, ha preferito non parlare dei motivi che hanno portato la coppia all'ennesima rottura. Pacifico ha ammesso di voler ripartire dalla famiglia, visto che per l'ennesima volta si è trovato senza amore, senza una casa e senza macchina.

Infine Pago ha lanciato una frecciatina alla sua ex fidanzata: "Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia".