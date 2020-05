Nella giornata di ieri, 19 maggio, è stata trasmessa la nuova puntata di Uomini e donne che, dopo aver subìto una sospensione dal palinsesto di Canale 5 per via della pandemia, per poi andare in onda in tv in versione "ai tempi del Coronavirus", ha riservato ai suoi fedeli telespettatori dei nuovi colpi di scena e momenti di grande emozione. Il nuovo appuntamento tv in questione ha visto protagonisti di un acceso confronto in studio tre volti noti del rinnovato trono over. Stiamo parlando delle due dame veterane del format Mediaset, Gemma Galgani e Valentina Autiero, e della new entry, Nicola Vivarelli.

Quest'ultimo ha voluto chiarire a Valentina di essersi rifiutato di ricevere da lei il suo numero di cellulare perché interessato esclusivamente alla conoscenza di Gemma. Una motivazione che ha ferito nel profondo l'Autiero, tanto che si è lasciata andare ad un lungo pianto liberatorio in studio.

Valentina Autiero piange per Nicola Vivarelli

Nella nuova puntata del trono over, Nicola ha chiarito pubblicamente a Valentina i motivi per i quali non ha voluto fare la sua conoscenza. "L'altra volta mi hai detto 'è stata una provocazione lasciarti il mio numero' - ha così esordito -. Ecco, io una persona che mi risponde così la scarto a priori. Quindi, se hai qualcosa da dirmi dilla". E Valentina gli ha prontamente ribattuto: "No, se ti interessavo mi avresti incontrata".

Alle sue parole, è seguito subito dopo un nuovo intervento del cavaliere: "No, allora a posto così. Io non sono interessato".

A margine del chiarimento dei due volti del trono over, è poi intervenuta la Galgani, che ha stigmatizzato la condotta assunta dall'Autiero con il suo pretendente (di 44 anni più giovane di lei, ndr) e a sua insaputa: "E tu saresti la persona trasparente?''.

E dopo le ultime dichiarazioni, Gemma si è concessa un ballo con il giovane, nel corso del quale Valentina è apparsa visibilmente provata. Una volta conclusosi il ballo, incalzata dalla De Filippi sulla sua amarezza provata in studio, l'Autiero non ha nascosto di nutrire un interesse per Nicola, rivolgendosi in lacrime a Gemma e agli altri presenti in puntata.

"Posso essere un'umana anch'io, anche se non vi dico le mie cose?!?", ha dichiarato, per poi lasciare lo studio.

Nicola si dice dispiaciuto per Valentina

Alla visione della reazione che Valentina ha avuto all'attacco di Gemma, il 26enne ha espresso il suo dispiacere per il momento di debolezza dell'Autiero: "Mi dispiace vedere una donna che piange, anche perché mi sento in parte coinvolto". Poco dopo, una volta tornata in studio e incalzata dalla De Filippi sulla sua reazione, la diretta interessata ha confermato il suo interesse per Nicola, guardandolo negli occhi e senza lesinare riferimenti a Gemma: "Ti volevo dire due parole in separata sede, per questo motivo. Volevo farti delle domande, che qua non si possono fare, okay?!?

Perché c'è qualcuno che si intromette".

Alle nuove parole spese dall'Autiero ha fatto poi eco la De Filippi, dicendosi incredula per la condotta assunta in studio da Gemma verso Nicola alias Sirius. "Può capitare che a Valentina possa piacere Nicola. Non è che un uomo te lo tieni così. In teoria, dovresti essere sempre la sua scelta, ha sottolineato, rivolgendosi alla dama torinese. Non è allontanandolo dalle altre che diventi la scelta. Io non so se Nicola non abbia parlato con Valentina per paura tua. Ma non va bene la paura".

Gemma finisce in lacrime

Nel corso della nuova puntata del trono over, gli opinionisti di Uomini e donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti, si sono palesati scettici sulla frequentazione avviata da Nicola con Gemma.

"Saremo all'antica, ma non è normale vedere un 26enne accoppiato con una 70enne - ha sentenziato Tina -. Per me tra una nonna e un ragazzino non ci può essere un amore". E alle sue parole è poi seguito l'intervento dell'altro opinionista, Gianni: "Vediamo in Gemma la nostra nonna. Ha l'età di una nonna nostra. E se vedi tua nonna con un 26enne non dici 'che bello'. Dici 'che succede?'".

Le parole al vetriolo in questione spese dagli opinionisti hanno ferito molto Gemma, tanto da finire in preda a un pianto liberatorio per poi lasciare lo studio ed essere raggiunta nel backstage del programma dal giovane Nicola. "Non voglio assolutamente passare per un ostacolo nel suo percorso - ha, poi, sottolineato Gemma una volta tornata in studio insieme a Nicola, parlando di quest'ultimo -.

Può vedere e sentire chi vuole. E deve essere convinto di questo". Infine, a margine di quanto affermato dalla Galgani, è giunto in puntata il chiarimento di Nicola sul motivo legato alla sua mancata conoscenza con Valentina: "Non ho mai detto che Gemma fosse un ostacolo. Noi due siamo i diretti interessati e non voglio che ci sia qualcosa in mezzo che faccia capire ciò che in realtà non penso. Se io voglio conoscere una persona io parto e la conosco. Io non ho bisogno dell'approvazione di nessuno".