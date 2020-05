Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip. Di recente, l'influencer siciliana ha rivelato a Novella 2000 che, da quando è finito il programma, a causa dell'emergenza sanitaria e del lockdown non si sono ancora potuti incontrare.

La 39enne ha aggiunto che la distanza sta paradossalmente incrementando il desiderio di vedersi e di stare insieme. Parlando dell'esperienza vissuta al Reality Show, l'ex gieffina ha svelato che non ha vissuto alcun tipo di intimità con l'attuale fidanzato nemmeno tra le mura della casa più spiata d'Italia.

È stata una scelta volontaria da parte di entrambi, poiché gli autori li avevano rassicurati più volte che, se fosse accaduto qualcosa, avrebbero rispettato la loro privacy e non avrebbero mandato in onda le immagini.

Soffermandosi sulla separazione forzata da Paolo, Clizia ha affermato: "Sono oltre 70 giorni che siamo distanti. È un destino strano il nostro, sembra separarci, invece ci unisce".

Clizia e Paolo hanno evitato di vivere la propria intimità al GF Vip

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dunque, dal momento in cui si sono spenti i riflettori sulla casa del GF Vip non si sono potuti ancora riabbracciare per il divieto di spostamenti da una regione all'altra introdotto dal Governo in merito alle misure restrittive anti-nuovo coronavirus.

La 39enne siciliana a Novella 2000 ha speso belle parole verso il fidanzato, ma soprattutto ha manifestato il suo desiderio di viverlo emotivamente e fisicamente quando sarà possibile lasciare le regioni per incontrarsi. Clizia ha anche sottolineato che durante il reality show, di comune accordo con Paolo, hanno preferito evitare atteggiamenti intimi: "La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme - ha spiegato - Nella casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io e né lui, di fare cose del genere".

'Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio'

Clizia Incorvaia, dopo aver ribadito che lei e Paolo Ciavarro hanno una gran voglia di viversi, ha raccontato come sta procedendo la loro storia d'amore. Parlando della distanza che attualmente la divide dal fidanzato, ha detto: "Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio; è tutto un crescere".

Sempre a Novella 2000 ha spiegato che si sente spesso al telefono con Paolo, soprattutto di notte quando parlano anche per cinque ore.

Inoltre ha aggiunto che quando finalmente si potrà tornare alla normalità, potranno vedersi con maggiore frequenza durante i weekend, poiché entrambi sono impegnati con i rispettivi lavori.

Infine Clizia ha svelato che la storia d'amore che sta vivendo con Ciavarro si basa molto anche sull'ironia: "Ci sono adulti che si sono dimenticati di giocare - ha evidenziato - La nostra capacità di ridere fa bene anche al pubblico. Abbiamo scoperto di essere un esempio per tanti".