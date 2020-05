Di recente un ex concorrente della quarta edizione del GF Vip ha rilasciato una lunga intervista uscita sull'ultimo numero in edicola del settimanale ‘Nuovo’. Si tratta di Sossio Aruta che, tra le varie cose, si è lasciato andare ad uno sfogo. Il 49enne che il prossimo anno convolerà a nozze con Ursula Bennardo, senza mezzi termini ha dichiarato che il lavoro che svolge non gli basta più. Il terzo classificato del Reality Show condotto da Signorini ha manifestato il suo immenso dispiacere per non essere riuscito ancora oggi a realizzarsi pienamente.

Sossio continua a sperare in un futuro diverso

Ritornare alla vita di tutti i giorni dopo la permanenza nella casa del GF Vip per Sossio Aruta non è stato affatto semplice. L’ex gieffino in questi giorni ha ammesso ai microfoni del magazine 'Nuovo' di essere triste, per non aver ancora realizzato i propri sogni. In particolare il 49enne, oltre ad essere ancora sconvolto per la dura realtà trovata una volta uscito dal reality show a causa del Covid-19, continua a sperare in un futuro diverso. Per cominciare, l’ex cavaliere del trono over ha raccontato di essere tornato a fare il suo solito lavoro nelle ultime settimane. “Non so dove sbattere la testa. Continuo a vendere la frutta al supermercato - ha detto - ma non posso sopravvivere così”.

Nel suo sfogo ha espresso anche il desiderio di tornare nel mondo del calcio come allenatore.

Inoltre Sossio dopo aver aggiunto che vorrebbe andare in vacanza al mare con la sua compagna e la loro bambina Bianca, ha dichiarato di non vedere l’ora di riabbracciare i suoi figli maschi, Daniel Ciro e Diego che ormai non vede da mesi.

Successivamente l’ex gieffino si è espresso anche sull'emergenza sanitaria: “Sono disgustato da questa situazione. E’ un po’ come se stessimo vivendo la terza guerra mondiale, ma senza armi”.

'Gemma Galgani è un caso disperato'

Sossio Aruta ha avuto anche la possibilità di dire ciò che pensa di Gemma Galgani, la dama torinese che continua ad essere una delle protagoniste di Uomini e Donne.

L’ex cavaliere del trono over senza fare troppi giri di parole, dopo aver dichiarato che secondo lui la 70enne dovrà aspettare un’altra vita per trovare l’uomo giusto, ha aggiunto: “Ormai è un caso disperato. Rimarrà sempre a Uomini e Donne, ben oltre l’età della pensione”. Il compagno di Ursula Bennardo sostiene che molti cavalieri del dating-show corteggiano Gemma soltanto per ottenere visibilità, ma nonostante ciò alla Galgani consiglia di seguire il suo istinto e il suo cuore e di godersi la sua popolarità come ha fatto fino ad oggi.