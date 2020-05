Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera spagnola "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38", il nome del condominio in cui abitano la maggior parte dei protagonisti. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dal 17 al 22 maggio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Telmo in merito alla paternità di Mateo, sui problemi di alcolismo di Felipe e sulle bugie di Cinta.

Eduardo minaccia Telmo

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Telmo rivelerà ad Ursula di pensare che Mateo possa essere suo figlio.

Poco dopo, Eduardo si renderà conto che il suo rivale potrebbe minare la stabilità della sua famiglia e deciderà di avvicinare Telmo per chiedergli categoricamente di stare lontano da Lucia e da suo figlio. Marlen invierà una lettera a Genoveva per comunicargli che i soldi che gli ha inviato sono arrivati a destinazione. Felice per la notizia ricevuta, la Salmeron si recherà da Carmen e le chiederà alcuni consigli per essere accettata dagli abitanti di Acacias 38. Nel frattempo, Liberto chiederà a Susana di far pace con Lolita, mentre José Miguel e Bellita decideranno di chiamare uno sciamano convinti che la loro casa sia infestata dal fantasma di Celia. Arantxa cercherà di scoprire perché Cinta incontra spesso Fabiana e Marcelina, senza sapere che le tre giovani in realtà hanno in comune la passione per il flamenco.

Felipe caccia di casa Liberto

Carmen e Ramon intensificheranno il loro rapporto, mentre Telmo si recherà da Lucia e le chiederà se Mateo è suo figlio. La donna gli negherà tutto e chiederà al suo ex amante di lasciarla in pace. Susana accetterà di perdonare Lolita a patto che quest'ultima le chieda scusa per averle risposto in malo modo.

Ramon chiederà a Carmen di controllare Felipe e riferirgli tutto ciò che fa. Cinta cercherà di lasciare la sua abitazione a notte fonda ma sarà costretta a desistere dal suo intento per colpa di Arantxa che la sorprenderà in flagrante. Più tardi, Genoveva scandalizzerà involontariamente gli abitanti di Acacias amoreggiando con Samuel davanti ad una finestra.

Lucia incontrerà Ursula e le rivelerà che Telmo è veramente il padre di Mateo. Per nascondere la vera destinazione a cui si stava recando, Cinta mentirà ad Arantxa e le confesserà di avere un corteggiatore basco che voleva incontrarla di nascosto. Liberto cercherà di parlare con Felipe, ma quest'ultimo lo manderà via di casa in malo modo. Eduardo si arrabbierà con Lucia e le proibirà di incontrare di nuovo Telmo. Preoccupato per Felipe, Ramon chiederà ad Emilio di non vendergli più alcolici. Nel frattempo, Ursula chiederà a Telmo di lasciare Acacias per il bene di Mateo e di Lucia.