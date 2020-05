Continua l'appuntamento in prima serata su Rai 1 con Vivi e lascia vivere, la fiction che vede protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci. Giovedì 21 maggio sarà trasmessa la quinta puntata che si preannuncia ricchissima di colpi di scena. Scendendo nei dettagli, Laura Ruggero avrà alcuni problemi con il suo lavoro a causa di Toni, il quale verrà accusato di omicidio. Giovanni, invece, avrà un incidente stradale, mentre Renato cercherà di risolvere i suoi problemi economici, ma nonostante un avvenimento positivo le cose non andranno come sperato. I due episodi che andranno in onda a partire dalle ore 21.25 si intitolano, rispettivamente, 'La verità' e 'La separazione'.

Anticipazioni della quinta puntata: Toni viene accusato di omicidio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quinta puntata di Vivi e lascia vivere rivelano che il ritorno a Napoli di Renato metterà a dura prova tutti i suoi familiari. Nel frattempo, Laura proverà a ricostruire un nuovo rapporto con i suoi figli, ma ogni suo tentativo si rivelerà inutile. Infatti, Giada dirà a sua madre di non presentarsi per il giorno della sua laurea. Intanto, Toni avrà intenzione di andarsene per sempre, ragion per cui lo farà sapere alla Ruggero. Quest'ultimo accadimento caratterizzerà il primo episodio della serata, ma nel secondo Laura si ritroverà a dover affrontare problemi ancora più seri che metteranno la sua attività lavorativa in serio pericolo in quanto lo stesso Toni verrà accusato di omicidio.

Giovanni ha un incidente

Ma i colpi di scena non finiscono qui, in quanto le anticipazioni sulla quinta puntata di Vivi e lascia vivere raccontano che Renato, grazie a una grossa vincita al gioco, intende finalmente pagare i suoi debiti, ma le cose purtroppo non gli andranno come aveva previsto. Giovanni si mette nei guai, poi viene investito.

Dove riguardare le puntate in streaming online

Tutte le puntate della Serie TV "Vivi e lascia vivere" ad oggi andate in onda sul piccolo schermo possono essere riviste in replica in streaming accedendo al sito web gratuito di Rai Play, dal quale è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per smartphone e tablet.

In questo modo, pertanto, chiunque si sia perso fino ad oggi gli episodi della fiction con Elena Sofia Ricci o li voglia semplicemente rivedere in qualsiasi momento della giornata, può tranquillamente collegarsi al portale della Rai.