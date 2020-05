E' di qualche giorno fa l'intervista che Sossio Aruta ha rilasciato al settimanale Nuovo. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha dichiarato al giornale: 'Continuo a vendere frutta ma non posso sopravvivere così'. Adesso, però, il compagno di Ursula Bennardo si è voluto sfogare sui social, dove è apparso furioso per le critiche ricevute dopo l'uscita dell'intervista. La notizia sarebbe stata pompata per cui Sossio non è più disposto a tollerare le offese gratuite che giungono giornalmente sul suo profilo Instagram.

Sossio su Instagram: 'Non sono un disperato'

'Io un lavoro ce l'ho e qualcuno neanche quello', ha detto Sossio aggiungendo che lui non si lamenta del suo lavoro da fruttivendolo né tanto meno critica coloro che lavorano in un supermercato.

'Non sono un morto di fame, non sono un disperato', ha poi proseguito Aruta che non ha mai chiesto aiuto a nessuno. Le dichiarazioni dell'ex gieffino a Nuovo facevano intendere che ci fosse un velo di disperazione in Sossio che ha sempre la speranza di poter lavorare nel mondo del calcio come allenatore.

'Partiranno querele perché stanno danneggiando la mia persona', ha affermato Sossio che è apparso davvero furioso per quello che si sta verificando. Insomma, pare che le parole riportate nell'intervista non siano state per nulla gradite a molti degli utenti del web che non si sono fatti problemi a mandare messaggi di insulti all'ex cavaliere di Uomini e Donne. 'Questa notizia è stata pompata', ha poi voluto aggiungere Aruta.

Sossio Aruta furioso: 'Partiranno querele'

Successivamente, Sossio si è rivolto a coloro che ha definito 'leoni da tastiera'. Il futuro marito di Ursula ha dichiarato apertamente che ben presto partiranno querele contro tutti coloro che hanno colto l'occasione di questa intervista per lanciare insulti e offese nei suoi riguardi.

Addirittura, Sossio ha definito un massacro quello che sta avvenendo ai suoi danni, ma ciò lo preoccupa fino ad un certo punto visto che le denunce d'ora in avanti fioccheranno.

Per Aruta non è giusto che il suo personaggio, ormai pubblico, subisca un trattamento di questo tipo solo per via di alcune notizie, che a suo vedere, sono state falsate ad arte da alcuni siti web.

Dunque, pare evidente che Sossio non sia più disposto a leggere messaggi di critiche che non hanno un fondamento. Terminata l'esperienza al Grande Fratello Vip Sossio è tornato al suo lavoro, ma il fatto di sperare di poter lavorare nel mondo del calcio, che da sempre lo ha attratto e al quale ha dedicato al maggior parte della sua vita, non rappresentano per lui un motivo valido per essere danneggiato come persona. Chissà se gli haters hanno compreso il messaggio di Sossio e se decideranno, d'ora in avanti, di non mandare più critiche pesanti.