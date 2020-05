La puntata odierna di UeD potrebbe essere colma di colpi di scena per la Dama, con momenti estremamente difficili a causa del suo giovane ammiratore ventisettenne. Difatti le anticipazioni asseriscono che Nicola Vivarelli nella puntata che sarà trasmessa questo pomeriggio, lascerà lo studio. Ovviamente ciò provocherà una grande delusione in Gemma Galgani.

Tutte le anticipazioni della puntata di oggi martedì 19

Partiamo dal principio ovvero dal litigio sorto tra la Dama di Torino e Valentina. Difatti quest'ultima non ha assolutamente gradito il rifiuto ricevuto da Sirius, dopo avergli palesato il suo enorme interesse mediante paroline alquanto chiare e complimenti sul suo aspetto fisico.

Parole che certamente non hanno lasciato in silenzio Gemma la quale ha reagito con enorme fastidio e con frasi piuttosto velenose, anche se tra lei e il giovane pretendente risulta ancora tutto da stabilire per quanto concerne un eventuale rapporto di coppia.

Questa diatriba che coinvolge le due protagoniste del Trono Over termina con la Galgani piangente, mentre vede Nicola che si alza e si dirige verso la scalinata per andare via. A questo punto l'ufficiale di marina potrebbe cambiare idea su Valentina, decidendo di rivolgere le sue attenzioni sull'affascinante quarantenne.

In seguito entrano in studio altri due nuovi corteggiatori, giunti per conoscere Roberta. Però ancora non si è a conoscenza se la Di Padua deciderà di continuare la conoscenza con loro oppure no.

Dopodiché sarà la volta di Giovanni e Veronica e, in base al racconto illustrato da lui, le avrebbe chiesto di vedersi ma ottenendo un rifiuto netto da parte della donna.

A questo punto ci sarà l'intervento di Sperti, il quale esprimerà nuovamente le sue perplessità inerenti proprio Veronica: Gianni infatti sospetta che lei voglia rimanere il più possibile sotto i riflettori e ciò spiegherebbe il suo atteggiamento.

L'intromissione di Roberta sarà improntata sempre su sospetti, ma dal canto suo nei confronti di Giovanni: non riesce a comprendere come lui possa passare sopra l'atteggiamento di Veronica. Queste sue parole forse sono dettate dall'amarezza per le puntate precedenti, in cui Giovanni ha preferito Veronica a lei.

La puntata di oggi poi sarà incentrata nuovamente su Valentina, che dovrà sostenere una prova piuttosto difficile durante la registrazione del programma trasmesso questo pomeriggio. Infatti pare che la conoscenza con Angelo non sia cominciata molto bene. Durante la puntata vedremo l'uomo chiederle se può leggere pubblicamente determinati messaggi che si erano inviati reciprocamente nei giorni precedenti.

Che cosa accadrà? Valentina accetterà di mostrarli? E perché lui insiste col fatto di voler far vedere tali missive? Una cosa è certa: anche oggi l'affezionato pubblico della nota trasmissione non si perderà neanche un minuto di queste vicissitudini che ormai appassionano tutto il pubblico di UeD.