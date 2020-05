Govedì 21 maggio in Spagna è stata trasmessa una nuova puntata di Supervivientes. Adara Molinero è stata protagonista di un duro scontro con suo padre Luis Jesus, tanto che la modella maiorchina, dopo essere scoppiata in lacrime, ha lasciato lo studio. Scendendo nel dettaglio, l'uomo ha difeso a spada tratta l'ex fidanzato della figlia Hugo Sierra.

In settimana la mamma di Adara Molinero si era scagliata contro il suo ex marito. Elena Rodriguez aveva confessato che i suoi figli non hanno avuto un'infanzia facile. Tutti gli ex compagni della donna, compreso Luis Jesus, hanno sempre maltrattato Adara e suo fratello.

Lo scontro tra Adara e suo padre

Adara Molinero e suo padre Luis Jesus hanno sempre avuto un rapporto complicato. Addirittura, quando la modella amoreggiava nella casa del Gran Hermano Vip 7 con Gianmarco Onestini, suo padre l'ha sempre redarguita.

Nelle scorse, ore l'ex marito di Elena Rodriguez, anziché difendere la sua famiglia, si è schierato dalla parte del suo ex genero. In puntata Adara Molinero ha affermato: "L'unica cosa che fa è umiliarmi. Proprio ora che mi sto separando da Hugo si è messo a suo favore". Adara ha spiegato che non ha alcuna voglia di trovare una riconciliazione con suo padre, così come non prova alcun rancore. Al contrario la giovane ha sottolineato di essere addolorata per la situazione che, si è venuta a creare.

In seguito alle parole della modella, è intervenuto telefonicamente il diretto interessato. Luis Jesus ha precisato di non essere interessato al mondo dello spettacolo. L'uomo avrebbe deciso di replicare pubblicamente, solo perché pensava che potesse fare piacere alla figlia. Inoltre, durante il suo intervento, il papà di Adara Molinero ha dichiarato che è sua figlia a non volere un rapporto con lui.

Infine ha tagliato corto: "Perché dovrei mettermi contro Hugo Sierra?"

Le affermazioni dell'uomo hanno fatto scoppiare in lacrime la maiorchina e l'hanno portata ad uscire momentaneamente dallo studio.

Hugo Sierra potrebbe vincere Supervivientes

Chi non avesse seguito le vicende di Supervivientes, è bene sapere che Hugo Sierra è tuttora un concorrente del reality-show assieme alla mamma di Adara Molinero, Elena Rodriguez.

Il giovane nelle scorse settamane, era finito al centro del Gossip per la relazione con Ivana Icardi. Dopo un periodo di frequetanzione però, il giovane ha preferito interrompere la conoscenza. A poche settimane dalla fine de l'Isola dei Famosi, Hugo Sierra è uno possibili candidati alla vittoria finale. Molti telespettatori pensavano ad un'ipotetica vittoria della Icardi ma quest'ultima, a grande sorpresa, è stata eliminata la scorsa settimana.