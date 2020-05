Ogni giorno, esclusa la domenica, va in onda su Canale 5 la soap americana Beautiful. Secondo le anticipazioni tv dal 25 al 30 maggio, non mancheranno le sorprese. Katie Logan, prima di accettare la proposta di matrimonio di Bill, lo metterà alla prova e chiederà a Shauna di sedurlo. Intanto Liam proverà a far capire a Hope, che Thomas starà sfruttando la presenza del piccolo Douglas per riavvicinarsi a lei, ma la ragazza non gli crederà.

Trame dal 25 al 27 maggio: Liam cerca di far capire a Hope che Thomas la sta manipolando

Nella puntata di Beautiful di lunedì 25 maggio, Liam tornerà da Parigi, dopo che suo fratello Wyatt l'avrà informato del piano preparato da Thomas per conquistare Hope.

Lo Spencer pregherà la donna di non lasciarsi influenzare dal Forrester, in considerazione del fatto che sta usando il piccolo Douglas per fare breccia al suo cuore. Nell'episodio di martedì 26 maggio, Bill sarà molto determinato nel riconquistare Katie e quest'ultima preparerà al marito una sorta di prova, per testare la sua fedeltà. Brooke sarà molto contrariata perché la sorella deciderà di coinvolgere Shauna. Quest'ultima da sempre è attratta dallo Spencer e la paura della sorella maggiore sarà che l'uomo potrà ricambiare. Katie proseguirà nei suoi piani e pianificherà un incontro molto intimo tra i due.

Secondo la trama di mercoledì 27 maggio, Bill mostrerà a Justin tutta la sua insoddisfazione, in quanto lui avrà tutte le intenzioni di risposare la Logan.

Tra le altre cose aggiungerà che non potrà aspettarla per sempre, ma si mostrerà sicuro sul fatto che presto la riavrà al suo fianco.

Anticipazioni dal 28 al 30 maggio: Shauna seduce Bill, ma lo Spencer la respinge

Secondo le Anticipazioni Tv di giovedì 28 maggio, vedremo come Shauna d'accordo con Katie, cercherà in ogni modo di sedurre Bill.

La Fulton si presenterà a casa Spencer e gli dirà di averla trovata, grazie ad un sito dove sono indicate le abitazioni dei Vip. Bill la farà accomodare e si scuserà per come l'aveva trattata nel loro precedente incontro al bar. Shauna si mostrerà molto seducente e gli racconterà del passato, della notte di passione che hanno avuto e di come sono stati bene.

Nel frattempo che accadrà tutto questo, la Logan assisterà di nascosto alla scena.

Nell'episodio di venerdì 29 maggio, Shauna sfodererà tutte le proprie armi di seduzione, ma Bill sarà fermamente deciso nel non cedere e respingerà la donna. L'uomo le confiderà di amare ancora Katie. Nella puntata di sabato 30 maggio, la Fulton riferirà alle Logan e a Justin che Bill l'avrà rifiutata. Katie andrà a casa dello Spencer e l'ex moglie gli racconterà di averlo messo alla prova e di come ora, dopo averle dimostrato tutto il suo amore, si sentirà pronta per ricostruire la famiglia.