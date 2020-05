Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un lussuoso hotel situato nei pressi di Monaco di Baviera. Le trame fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dall'1 al 5 giugno 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'avvicinamento di Franzi e tim (Florian Frowein), ai problemi di dipendenza di Micheal (Erich Altenkopf), all'infortunio della sorella di Hildegard e all'arrivo al Furstenhof di Nadja (Anna Lena Class), l'ex fidanzata di Tim.

Natascha scopre che Michael ha avuto una crisi

Le anticipazioni di "Tempesta D'amore" ci segnalano che dopo essersi reso conto di amare Franzi, Tim non avrà il coraggio di rivelarle di essere stato lui ad avvelenare i suoi terreni. Roso dal senso di colpa, il ragazzo andrà a trovare Paul e si confiderà con lui nella speranza che l'amico possa aiutarlo ad affrontare i problemi della sua vita. Dopo aver saputo da Robert che Michael ha avuto un improvviso attacco di tremore, Natascha frugherà fra le cose del marito per trovare la causa di tutti i suoi problemi. Nel frattempo, Franzi si scuserà con Tim per il bacio e lo inviterà a cenare con lei. Linda si renderà conto di amare André, mentre Henry spiegherà a Jessica che una relazione a distanza fra loro due può funzionare.

Tim aiuterà Franzi a svuotare il suo podere, mentre al Furstenhof giungerà una donna di nome Nadia Holler.

Christoph conosce Nadja

Michael si arrabbierà moltissimo quando scoprirà che Natascha ha frugato fra le sue cose per cercare i medicinali di cui è dipendente. Christoph farà la conoscenza di Nadia, scoprendo che la giovane è giunta a Bichleim per cercare suo figlio Tim.

Nonostante ciò, l'albergatore rimarrà così affascinato dalla donna da volerne sapere ancora di più sul suo conto. Alfons e Hildegard non riusciranno a trascorrere del tempo insieme perché la sorella di lei si romperà un polso e le chiederà di raggiungerla al più presto. Tim rimarrà sconvolto alla vista di Nadja soprattutto quando la giovane gli confesserà di essere arrivata al Furstenhof per accettare la sua proposta di matrimonio.

Dopo aver litigato aspramente col marito, Natascha (Melanie Wiegmann)deciderà di telefonare in diretta al programma radiofonico condotto da Michael per cercare di comunicare con lui. Nel frattempo, Christoph cercherà di far capire a Tim che Nadja è la donna perfetta per lui, senza rendersi conto che il figlio non la pensa allo stesso modo. Nel frattempo, Jessica consiglierà a Paul di trovarsi un nuovo lavoro come fisioterapista a Monaco di Baviera.