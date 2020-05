Pamela Barretta è tornata a sfogarsi sui social lanciando una frecciatina ad Enzo Capo. L'ex dama del trono over di Uomini e donne ha pubblicato sulle sue storie Instagram alcune frasi pungenti facendo riferimento all'ex fidanzato e affermando che il suo non era amore.

Pamela Barretta si sfoga su Instagram: 'Il suo non era amore ma solo visibilità'

Pamela Barretta, nella serata di sabato 30 maggio, ha pubblicato una storia Instagram riferendosi all'ex fidanzato: "Se non volete essere offesi/e ricordatevi di non farlo! Se volte corteggiare un maschio fatelo senza screditare le altre! Prima di giudicare dovreste guardarvi allo specchio.

Quando offendete aspettatevi delle risposte! Ma peggio ancora è chi riposta tali stories denigrando ancora la persona che diceva di amare!! Dandomi della vecchia e non solo... conferma il fatto che il suo non era amore ma solo visibilità".

Le frasi di Pamela Barretta rivolte alla ventenne e all'ex fidanzato

Nel messaggio pubblicato sulle sue storie Instagram, Pamela Barretta è ritornata a fare riferimento ai fatti accaduti la sera precedente, quando il suo ex fidanzato ha ripostato una foto di una ragazza molto giovane, seduta in braccio a lui. La ventenne ha pubblicato la foto con la didascalia: "Confermo! Per lui... Solo donne giovani..." Il gesto dell'imprenditore non è stato affatto gradito da Pamela che ha replicato anche alla ragazza.

La Barretta ha fatto un selfie sorridendo davanti allo specchio e indossando un abitino che esaltava le sue forme, corredato da una frase: "Ricordatevi che quando mi lanciate battutine tipo "Per lui solo donne giovani" ( perché avete 20 anni) fate ridere, soprattutto perché un fisico come il tuo neanche in gravidanza l'ho avuto".

La storia d'amore fra Pamela ed Enzo non ha avuto il lieto fine

Pamela ed Enzo non sono più fidanzati da diverse settimane e l'imprenditore napoletano, finito qualche giorno fa al centro di alcuni Gossip per essere stato fotografato in un locale con una ragazza, ha dichiarato che da metà aprile è single ed è libero pertanto di fare ciò che vuole, senza dover rendere conto a nessuno.

La storia d'amore fra Capo e la Barretta è finita per incompatibilità dovute principalmente alla gelosia. Durante le ultime puntate di Uomini e Donne sono stati raccontati due episodi che hanno portato alla rottura fra di loro. Pamela, durante una cena in cui era presente anche Enzo, ha ballato con Armando, scatenando malumore nell'imprenditore, mentre la dama ha accusato l'ex fidanzato di aver messo un like ad una ventenne, pensando che le nascondesse qualcosa. Al momento, viste le frasi pubblicate sui social, sembra essere lontana la riappacificazione fra i due ex fidanzati.