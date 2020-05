Pamela Barretta ha lanciato una frecciatina a una ragazza apparsa in uno scatto con Enzo Capo. La coppia di ex fidanzati, Pamela ed Enzo, sono di nuovo al centro dei Gossip per via di una fotografia pubblicata dall'imprenditore napoletano sui social, dove prontamente è arrivata una replica da parte di Pamela Barretta.

La frecciatina di Pamela Barretta

Nella serata di venerdì 29 maggio, Enzo Capo ha fatto un repost, fra le sue storie Instagram, di uno scatto pubblicato da una ragazza giovane, seduta in braccio a lui. La didascalia scelta dalla ventenne è stata: "Confermo! Per lui... Solo donne giovani...

!!!" Pamela Barretta, venuta a conoscenza della fotografia e delle frasi della giovane, ha replicato in modo diretto alla ragazza. Attraverso le storie Instagram, si è mostrata con un abitino corto che esaltava le sue forme e la sua bellezza ed ha cercato di dare una 'lezione' alla giovane.

Pamela Barretta alla ventenne: 'Un fisico come il tuo neanche in gravidanza'

Pamela Barretta ha pubblicato un selfie allo specchio, ha accennato un sorriso fiero del suo corpo e della sua femminilità e ha corredato lo scatto con la seguente didascalia: 'Ricordatevi che quando mi lanciate battutine tipo "per lui solo donne giovani" ( perché avete 20 anni) Fate ridere. Soprattutto perché un fisico come il tuo neanche in gravidanza l'ho avuto.

Saluti dalla vecchia." La ex dama del trono over di Uomini e donne non ha lasciato correre la battuta della ragazza e la frecciatina che la giovane aveva probabilmente indirizzato a lei.

La storia fra Enzo Capo e Pamela Barretta è finita anche a causa della gelosia

La relazione fra Enzo Capo e Pamela Barretta non è finita nel migliore dei modi e il loro rapporto si è incrinato a metà aprile, quando la coppia è arrivata alla rottura definitiva.

I due ex fidanzati sono stati ospiti del dating show di Canale 5 nelle scorse puntate, spiegando le motivazioni che li hanno portati a decidere di interrompere la loro storia d'amore. Uno dei problemi principali che ha portato la coppia ad allontanarsi è stata la gelosia da ambo le parti. Enzo Capo rimproverava Pamela di aver ballato con Armando durante una cena in cui lui stesso era presente e di non aver gradito il loro avvicinamento, Pamela Barretta era diventata gelosa di una ventenne che Capo aveva iniziato a seguire su Instagram.

La fotografia con la didascalia provocatoria della ragazza giovane, pubblicata da Enzo ieri sera, ha nuovamente aperto uno scontro sui social fra gli ex fidanzati, al momento, Capo non ha replicato dopo il selfie e le parole di Pamela.