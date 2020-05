Enzo Capo e Pamela Barretta si sono lasciati ormai da oltre un mese e la fine del loro rapporto è stata al centro delle ultime puntate di Uomini e donne. La relazione pare sia terminata per problemi di gelosia. L'imprenditore, ad esempio, si è ingelosito per un ballo che Pamela si era concessa durante una serata con Armando, mentre Pamela Barretta non ha gradito un "like" su Instagram lasciato dall'ormai ex fidanzato a una ventenne.

Nella giornata di sabato 23 maggio è stata pubblicata su Instagram una foto di Enzo in compagnia di una ragazza. L'imprenditore ha replicato sul social, ricordando che ormai è single e quindi libero di fare ciò che vuole.

Enzo Capo si sfoga sui social: 'Sono libero di fare quello che voglio'

Dopo la diffusione dello scatto insieme ad una donna, Enzo Capo si è sfogato tramite le sue Instagram Stories. L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha detto che, siccome è single da metà aprile, al momento non deve rendere conto a nessuno: "Volevo dire che ieri sono stato pesantemente infangato solo ed esclusivamente per il fatto che fossi stato adescato da una ragazza che due giorni prima della trasmissione mi chiedeva di bere un bicchiere di vino con lei. Ok? Volevo fare una precisazione - ha dichiarato Capo - io non mi sento con lei dalla metà di aprile. Per me il rapporto era chiuso quando fuori dagli studi mi ha mandato a quel paese.

Quindi per me oggi sono liberissimo di fare quello che voglio, o pretendete che mi chiuda a casa a piangere tutta l'estate? Ditemi voi, modestamente nel momento in cui mi ritengo single, sono libero di fare ciò che voglio".

Enzo fotografato con una ragazza: 'Non ho nulla da nascondere, mi ritengo single'

Enzo Capo ha proseguito parlando della sua situazione attuale, anche in relazione alla fotografia apparsa sui social sabato 21 maggio che lo ritraeva in un locale intento a bere qualcosa con una ragazza: "Anche oggi ero al bar con una persona - ha sottolineato il 48enne campano - mi avete fotografato, mi avete taggato e quindi?

Non posso più uscire con nessuno? Non posso vedermi per motivi di lavoro, per motivi di amicizia o per altri motivi con persone di genere femminile. Dobbiamo fare questo per tutta l'estate? Mi avete taggato? Io vi ho risposto anche, perché non ho nulla da nascondere. Io mi ritengo single. Lo ripeto, l'ho detto nel post di ieri sera, quindi non voglio nemmeno stare qui a spiegare: si tratta di lavoro, si tratta della mia fidanzata, si tratta di una mia amante, si tratta di un'amica, nulla. Non devo dare spiegazioni a nessuno".