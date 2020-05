Nonostante la storia tra Pamela Barretta e Enzo Capo si sia ormai chiusa, con tanto di accuse reciproche fatte davanti alle telecamere del trono over di Uomini e donne, continuano le frecciatine social tra i due ex. Il terreno di scontro tra i due sono i social, che in più di un'occasione entrambi hanno usato per raccontare i rispettivi punti di vista sulla fine della loro relazione. Che i due si siano lasciati in pessimo modo è ormai chiaro, ma né Enzo né Pamela sembrano disposti a sotterrare l'ascia di guerra. Se Pamela ha scritto che che bisogna sempre fidarsi del proprio sesto senso, aggiungendo in hashtag molto esplicativo sul fatto che secondo lei Enzo la tradiva da tempo, l'ex cavaliere ha risposto con uno scatto e da lì si è innescata l'ennesima guerra social.

Lo scatto di Enzo che fa infuriare Pamela: 'Solo donne giovani'

'Confermo... per lui solo solo donne giovani!': questa è la didascalia di uno scatto ripostato sul profilo Instagram di Enzo in cui quest'ultimo è in compagnia di una ragazza molto giovane che è seduta sulle sue gambe. È chiaro che tale affermazione, che riprende in maniera ironica le parole di Pamela Barretta che ha sempre sostenuto che il suo ex fosse interessato alle ventenni, non poteva lasciare indifferente Pamela. L'ex dama ha immediatamente replicato, sempre via social, con tanto di scatto allo specchio di sfondo in cui si evidenzia un fisico mozzafiato.

'Quando mi lanciate battutine tipo 'per lui solo donne giovani' (perché avete 20 anni) fate ridere', ha esordito Pamela nella sua replica.

'Un fisico come il tuo neanche in gravidanza l'ho avuto', ha infine concluso. Insomma, pare che all'ex dama sia giunta notizia della foto e abbia deciso di non lasciare correre. D'altra parte, sia lei che Enzo non sono nuovi a queste frecciate al veleno, anche se in trasmissione Pamela aveva affermato che avrebbe fatto a meno di usare i social per dire al sua opinione.

Lo scontro tra Pamela e Capo è solo all'inizio

Enzo non ha risposto in prima persona a queste parole della sua ex, però ha voluto ricondividere un messaggio che una fanpage dedicata a lui ha scritto per sostenerlo. I follower dell'ex cavaliere si sono chiesti quanto ancora Capo potrà resistere prima di rispondere alle frecciate pesanti che Pamela gli invia.

Nel frattempo, in attesa del nuovo post o della nuove Stories, i due torneranno di certo al trono over di Uomini e Donne e, anche in quell'occasione, i telespettatori ne vedranno delle belle. La guerra tra Enzo e Pamela pare essere, purtroppo, solo all'inizio,