Le anticipazioni di Una vita delle prossime puntate in onda su Canale 5 tra qualche tempo, raccontano che Bellita verrà portata in carcere mentre Genoveva macchinerà un piano per togliere di mezzo per sempre Ramon.

La situazione del Palacios subirà una svolta inaspettata dopo molto tempo dalla dipartita di Trini. Ramon infatti si deciderà ad ufficializzare la relazione con la domestica Carmen. Peccato che i due non sappiano delle losche intenzioni di Genoveva. Brutta situazione per Antonito che, per pagare il debito contratto con Alfredo, non avrà altra scelta che vendere il caseificio.

Una Vita, puntate nuova stagione: Liberto nelle grinfie di Genoveva

La Salmeron, dopo la morte di Samuel avvenuta per mano di Cristobal, non avrà pietà di nessuno e mediterà di vendicarsi di tutti i vicini che non l'hanno aiutato nel momento del bisogno. La sua prima preda sarà Liberto, che sedurrà con le sue abili arti per farlo separare da Rosina.

Le anticipazioni di Una Vita svelano poi che ad Acacias 38 faranno ritorno Ramon e Carmen, ansiosi di comunicare a tutti il loro fidanzamento ufficiale.

Susana capirà che c'è qualcosa di sospetto tra Genoveva e Liberto, che, stufo delle discussioni con Rosina, è caduto nelle grinfie della perfida Salmeron. La ex sarta però, non potrà provare nulla e starà in silenzio.

Ramon scopre la truffa dei Bryce

Nelle puntate spagnole di Una Vita, Ramon non ci metterà molto a scoprire che Genoveva ed Alfredo hanno messo in piedi una truffa colossale per far investire i vicini nella fantomatica American Bank.

Vista la delicata situazione, il Palacios pregherà i suoi amici di non fare passi falsi prima che abbia studiato un piano sicuro.

Bellita, approfittando del tumulto creatosi nel quartierino, penserà bene di lanciare delle uova all'odiata Felicia. La Guardia Civile porterà l'artista in carcere.

Rosina noterà lo strano comportamento di Liberto e confesserà a Susana di aver paura di perdere il marito, oltre che di cadere in rovina

Ramon in pericolo nelle prossime puntate di Una Vita

Il Palacios crederà di aver trovato finalmente un equilibrio nella sua vita dopo la morte di Trini, tanto da chiedere in sposa Carmen, che accetterà senza esitare.

Genoveva però, sarà pronta a rovinarlo per sempre.

La Salmeron, venuta a conoscenza del fatto che Ramon ha smascherato la truffa ordita ai danni dei vicini, chiederà ad Alfredo di eliminarlo. Le anticipazioni di Una Vita svelano che il Bryce si rifiuterà di ascoltare le folli proposte della moglie che, inviperita, deciderà di procedere da sola: Ramon deve morire, se non vuole finire in carcere e con la reputazione completamente rovinata.