Francesca De Andrè domenica 3 marzo è intervenuta a Live - Non è la D'Urso per rispondere alle ultime affermazioni di Gennaro Lillio. La 25enne ha alluso al fatto che se non parlasse di lei, il suo ex Gennaro non potrebbe andare nei salotti televisivi. Inoltre, ha affermato anche che la relazione con Giorgio Tambellini prosegue a gonfie vele. Gennaro e Francesca si erano conosciuti al GF 16. Dopo una breve liaison, la relazione era naufragata, così la genovese è tornata con il suo ex Giorgio.

Le dichiarazioni della De Andrè fanno seguito ad una diretta Instagram di Lillio con i fan.

Il modello campano in merito ai ritorni di fiamma ha dichiarato: “Non ritorno mai indietro su quello che è il mio passato”. Secondo molti le sue parole erano un chiaro riferimento alla storia con Francesca De Andrè.

La risposta di Francesca De Andrè

Barbara d’Urso ha dato modo ai due ex fidanzati di avere un confronto a distanza. Appena entrata in studio, la figlia di Cristiano De Andrè ha affermato di non volere male a nessuno.

In merito alle frecciatine del suo ex, la 25enne ha affermato: “Senza nominare me, non avrebbe argomenti per andare nei salotti di Gossip”.

Sulla scia di quanto affermato nei giorni scorsi da Roberto Alessi, l’ex gieffina ha criticato il suo ex Gennaro: “Mi dispiace che scenda a questi atteggiamenti poco dignitosi, lo facevo più uomo”. Inoltre Francesca ha ammesso di non voler rinnegare nulla del suo passato: “Ho deciso di chiudere per una serie di motivi”.

Una volta archiviato il capitolo legato a Gennaro Lillio, Francesca De Andrè ha parlato del ritorno di fiamma con Giorgio Tambellini: “Io ho una relazione che va a gonfie vele.

Sono felice, serena, innamorata e più che ricambiata”. Per poi concludere: "Ho un uomo che fa per me di tutto e siamo felici".

La versione di Gennaro Lillio

In seguito all'intervento di Francesca De Andrè è arrivato nel salotto di Live - Non è la D’Urso anche Gennaro Lillio per fornire la sua versione dei fatti.

L’ex concorrente di Pechino Express ha subito precisato che la sua risposta era generica.

Dunque, parlava di tutte le storie del passato e non solo quella con la genovese.

Gennaro in risposta alle affermazioni di Roberto Alessi sul fatto che dovrebbe ringraziare Dio per avere la possibilità di aver conosciuto una donna, ha risposto: "Io ringrazio Dio perché sto bene e perché la mia famiglia sta bene".

Infine il modello campano ha dato adito anche ad un piccolo battibecco con Vladimir Luxuria. Lillo all'ennesima provocazione dell'opinionista Mediaset è sbottato: "Mi criticavi quando ero in casa, mi criticavi quando stavo con Francesca e ora. Non è che vuoi uscire a cena con me?" Netta la replica della Luxuria che ha negato.