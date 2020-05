Nuovi colpi di scena caratterizzeranno gli episodi di Una vita in onda su Canale 5 nella settimana dal 25 al 29 maggio, sempre a partire dalle ore 14:10. Le anticipazioni segnalano che Ursula Dicenta comunicherà a Lucia Alvarado che Telmo Martinez ha lasciato la pensione di Fabiana e Servante, con l’intento di andarsene da Acacias 38.

Felipe Alvarez Hermoso invece sarà sull’orlo della rovina, dopo aver sfogato i propri dispiaceri con l’alcool e al fianco di donne di facili costumi.

Una Vita, trame: Telmo vuole abbandonare Acacias 38

Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, Lucia farà capire di non essere affatto felice quando Telmo sarà intenzionato a lasciare Acacias 38.

Sarà Ursula a mettere al corrente la ricca ereditiera dell’imminente partenza del Martinez. Anche il piccolo Mateo apparirà parecchio triste, quando verrà a conoscenza del fatto che l’ex prelato se ne andrà via dal quartiere. Il malumore del bambino non passerà di certo inosservato ad Eduardo, il quale gli darà una punizione. A prendere le difese di Mateo ci penserà la Alvarado, che per la prima volta si scaglierà contro il marito.

Nel contempo Felipe verserà in delle gravi condizioni economiche, mentre Ramon deciderà di restare nella cittadina spagnola, anche se gli abitanti parleranno male di lui. In particolare il Palacios vorrà aiutare l’Alvarez Hermoso quando apprenderà che si trova in difficoltà, pur sapendo che continua a considerarlo l’assassino di Celia.

Successivamente l’avvocato riceverà una proposta di lavoro e Liberto gli consiglierà di accettare.

Ariza alla ricerca di Genoveva, Bellita e Josè furiosi con Cinta

Intanto Bellita, sempre più determinata a far sposare la figlia, le farà conoscere Alberto: a gran sorpresa Cinta respingerà la corte di tutti i suoi corteggiatori tranne quella di Noberto.

Ad Acacias 38 ci sarà l’arrivo di Ariza, un misterioso uomo che sin da subito chiederà informazioni su Genoveva. A questo punto Carmen farà sapere alla Salmeron che un individuo appena giunto in paese la sta cercando. Quest’ultima, dopo aver parlato con la sua domestica, farà preoccupare il marito Samuel, che la vedrà parecchio turbata.

Bellita e Josè dopo aver scoperto che loro figlia Cinta è stata espulsa dal collegio, decideranno di darle la giusta lezione. Nel frattempo quest’ultima si confiderà con Arantxa e le farà sapere di voler seguire le stesse orme dei suoi genitori. In particolare la giovane non vorrà più tornare a studiare, per intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Rosina si farà condizionare ancora di più da Susana, dato che entrambe si lasceranno andare a dei pettegolezzi.

Per finire nonostante Lucia finga di essere indifferente al fatto che Telmo sta per partire, verrà messa alle strette da Eduardo, che farà valere il suo ruolo di marito. Quest’ultimo minaccerà la Alvarado, con la certezza che non voglia rassegnarsi all'idea di non rivedere il Martinez.