La famosa serie televisiva Il Segreto a breve saluterà il pubblico spagnolo in modo definitivo. Il finale della soap avverrà mercoledì 20 maggio 2020 in grande stile, e l'ultima puntata andrà onda sempre su Antena 3 in prima serata. Al centro delle trame ci sarà soprattutto Rosa Solozabal (Sara Sanz), che dopo non essere riuscita a far arrestare Adolfo de Los Visos (Adrián Pedraja) desterà terrore nei suoi familiari. La figlia di Ignacio prenderà in ostaggio Carolina (Berta Castañé) minacciando di volerla uccidere. Sarà decisivo l’intervento della madre Doña Begoña, che riuscirà a convincere Rosa a liberare la sorella.

Il Segreto, trame Spagna: Doña Begoña uccide Ramon, Adolfo accusato

Il 20 maggio 2020 i telespettatori spagnoli de Il Segreto assisteranno alla conclusione delle vicende ambientate a Puente Viejo, e ovviamente non mancheranno momenti emozionanti e sorprese.

Per iniziare gli spoiler rivelano che Ramon perderà le staffe, quando avrà finalmente la conferma che il figlio che aspetta sua moglie Marta non è suo. Il Solozabal si scaglierà contro la donna che ha sposato, al punto di procurarle l'aborto. Doña Begoña non appena sua figlia le rivelerà di non aver portato al termine la sua gravidanza a causa dei maltrattamenti subiti dal marito, andrà su tutte le furie. La moglie di Ignacio non ci penserà due volte a farla pagare a Ramon, uccidendolo con le sue stesse mani.

Dopo aver commesso tale delitto, la signora Solozabal non si farà affatto problemi a farlo sapere alla figlia Marta.

A questo punto Rosa, sapendo che suo marito non ha mai dimenticato sua sorella Marta, troverà un escamotage per farla soffrire ulteriormente. In particolare Adolfo a causa della moglie verrà considerato il responsabile del decesso del cognato.

Pablo rimane ferito, Rosa minaccia di sbarazzarsi della sorella Carolina

Il de Los Visos non finirà in prigione grazie ad Ignacio, che intercederà a suo favore. Intanto Rosa dopo aver fallito farà capire di essere sempre più instabile mentalmente. In seguito la fabbrica del Solozabal verrà distrutta da un attentato, e a pagarne le conseguenze sarà Pablo che rimarrà ferito, destando parecchia preoccupazione a Carolina.

Nel frattempo Isabel scoprirà il vero volto di Jean Pierre, che si rivelerà essere l’omicida del suo defunto marito e del caposquadra Íñigo Maqueda.

Successivamente Marcela, dopo aver scoperto il segreto che Emilia ha custodito da quando è ritornata a Puente Viejo, si vedrà costretta a mettere al corrente Matias: quest'ultimo apprenderà che sua madre è malata. Francisca Montenegro invece ordinerà a Lázaro Campuzano di attentare alla vita di Don Filiberto.

Rosa continuerà a mostrare dei segni di evidente pazzia. Nello specifico la giovane si dirà disposta ad uccidere la sorella Carolina, ma fortunatamente desisterà dal suo terribile intento grazie all'intervento della madre. Infine Ignacio, dopo aver accettato le scuse della marchesa Isabel, si renderà conto che sua moglie e sua figlia Rosa devono essere curate in fretta.