Nei prossimi episodi italiani della soap opera Una vita ci sarà una svolta per uno storico protagonista, ma nel momento sbagliato. Si tratta di Ramon Palacios (Juanma Navas), che ritroverà la serenità perduta al fianco di Carmen Sanjurjo (Maria Blanco). Gli spoiler spagnoli dicono che il ricco borghese intraprenderà una relazione sentimentale con la sua domestica, quando suo figlio Antonito (Alvaro Quintana) sarà convocato per il servizio militare. Il vedovo di Trini Crespo per via dell’improvviso imprevisto sceglierà di mettere al corrente i suoi familiari della novità soltanto in seguito, dato che farà di tutto per far rimanere il suo primogenito ad Acacias 38.

Ramon per impedire che suo figlio vada in guerra, lascerà intendere ad un soldato di essere poco lucido mentalmente, ma la sua menzogna verrà alla luce a causa di Susana. Antonito finirà per arrabbiarsi con il padre perché gli attribuirà la colpa di ciò che è accaduto con l’ispettore, ma anche per aver scoperto della sua liaison in corso con Carmen.

Una Vita spoiler: Ramon attua una messinscena per non far andare in guerra il figlio

Nelle puntate di Una Vita già andate in onda sull'emittente televisiva La 1 TVE lo scorso anno e che occuperanno Canale 5 prossimamente, Antonito riceverà una bruttissima notizia. Il primogenito di Ramon verrà a conoscenza di doversi arruolare nell'esercito militare al più presto possibile insieme agli altri benestanti, così da rischiare la vita allo stesso modo dei più poveri.

Il Palacios Senior a causa dell’inconveniente, rinuncerà ad annunciare ai propri familiari che lui e la sua domestica Carmen si amano. Purtroppo Ramon dopo essersi rivolto a Liberto e Felipe e ad altri potenti uomini, non riuscirà a trovare una soluzione per cambiare la sorte del suo primogenito.

Successivamente il Palacios metterà in atto una messinscena, dopo aver appreso che suo figlio può rifiutarsi di andare in guerra in Marocco soltanto se deve prendersi cura di un parente.

In particolare il ricco borghese farà credere ad un funzionario dell’esercito di non poter badare da solo alle proprie necessità, facendogli vedere una falsa documentazione. Grazie a questo escamotage Antonito otterrà il consenso per non partire più, ma subito dopo farà una scoperta non piacevole.

Antonito arrabbiato con il padre, Lolita cerca di far tornare la pace nella sua famiglia

Nello specifico Susana dopo essersi accorta della complicità tra Ramon e Carmen si confiderà con Rosina, sotto lo sguardo di un militare che non appena ascolterà la conversazione delle due donne capirà di essere stato preso in giro. Il funzionario dell’esercito quando Jacinto gli dirà che i Palacios stanno festeggiando nel ristorante Nuovo Secolo XX perché Antonito si è liberato dalla leva obbligatoria, farà irruzione nel locale. Quest’ultimo non la prenderà affatto bene quando il soldato oltre a dirgli che farà il possibile per spedirlo in un posto pericoloso, lo metterà al corrente della storia d’amore di suo padre.

Il marito di Lolita si scaglierà subito contro il padre e dopo averlo considerato il responsabile del suo imminente arruolamento, gli sottolineerà che non accetterà per nessun motivo Carmen come matrigna. Il Palacios non si farà condizionare dal figlio, visto che dimostrerà di non volersi separare dalla Sanjurjo. Infine Lolita cercherà di far tornare la pace nella sua famiglia senza però riuscirci.