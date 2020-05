La puntata del trono over del 27 maggio non è stata positiva per Armando Incarnato: a sorpresa si è collegata con lo studio la sua ex Janette. Quest'ultima ha spiegato il motivo per cui si trovava in casa del cavaliere durante la quarantena, ma Armando si è infuriato uscendo dallo studio e dimostrandosi infastidito della presenza della ex. Nella puntata andata in onda oggi, 28 maggio, Incarnato è tornato in studio dopo averlo lasciato ieri furiosamente, e ha spiegato che non vuol più avere nulla a che fare con Janette, ma Gianni Sperti ha detto la sua. L’opinionista continua a non credere alle parole del partenopeo che ha scelto il suo profilo Instagram per sfogarsi e chiarire che solo lui conosce la sua vita mentre gli altri possono solo parlare per supposizioni.

Armando: 'Sarò sempre schietto e sincero'

Usando un 'tu' generico, ma che con molta probabilità era rivolto a Gianni Sperti con cui discute ad ogni puntata del trono over, Armando ha voluto sfogarsi su Instagram tentando di chiarire una volta per tutte la sua buona fede. Non è la prima volta che a Uomini e donne viene messa in discussione la sincerità del cavaliere ma la presenza della ex Janette ha dato l'occasione a Incarnato per discutere di nuovo con opinionisti e partecipanti al programma. Terminata la puntata di oggi, Armando ha preso la palla al balzo per rispondere a chi lo attacca.

'Quando parlo di me lo faccio per fatti accaduti e vissuti, tu per supposizioni e illazioni', ha scritto Armando dopo aver affermato che solo lui conosce veramente la sua vita.

'Sarò sempre schietto e sincero, anche a costo di sembrare non quello che loro vogliono', ha proseguito il cavaliere che ha poi aggiunto di non avere alcuna intenzione di cambiare per poter essere di sicuro gradimento a chi lo segue.

A chi si è rivolto Armando?

Infine, Armando ha chiuso il suo sfogo augurandosi che alla fine tutti colui che non crede alle sua versione dei fatti possa ricredersi e finalmente così cambiare idea su di lui.

Insomma, Incarnato non pare disposto a modificare il suo modo di essere ma piuttosto ci tiene affinché venga fuori che non ha mai mentito sebbene tante volte abbia dovuto dimostrare di essere una persona sincera. Gianni Sperti si sentirà tirato in causa e replicherà in puntata? Nulla è escluso.

Ma potrebbe anche essere che lo sfogo di Armando sia legato alla volontà di apparire sotto una buona luce nei confronti di una dama che potrebbe aver preso a frequentare.

Le prossime puntate del trono over di certo daranno tutte le risposte alle domande che gli utenti del web si stanno facendo in questo momento. Frattanto continuano le avventure di tutti i protagonisti di Uomini e Donne, mentre anche per Giovanna si avvicina il momento della scelta, con l'Alchimista che ormai si è svelato.