Prosegue l'appuntamento con Una vita, il capolavoro nato dalla penna di Aurora Guerra. I telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscere Cinta Dominguez, la figlia di Bellita e Jose nelle attuali puntate in onda su Canale 5. Le trame spagnole svelano che la ragazza si troverà in pericolo dopo aver intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo con grande dispiacere dei genitori, mentre Arantxa cercherà di incoraggiarla a portare avanti il suo sogno. La giovane crederà di sfondare come ballerina di flamenco e cantante, se non incontrasse dei brutti ceffi. Di qui, l'arresto davanti allo sguardo attonito dei suoi genitori.

Una Vita: Cinta inizia ad esibirsi al caffè di Hipolito

Le anticipazioni della soap opera spagnola svelano che Cinta comincerà ad esibirsi al caffè del Duende di Hipolito Pastrana. Qui, inizierà a ballare flamenco, portando una maschera sul viso. Inoltre, si farà chiamare la Donna del Mistero per non farsi riconoscere dai suoi genitori, all'oscuro della sua nuova attività lavorativa. A tal proposito, la Dominguez comincerà ad avere anche un discreto successo, tanto da arrivare sulle locandine dei maggiori quotidiani spagnoli. Per questo motivo, si convincerà di avere una chance nello spettacolo, tanto da non ascoltare gli ammonimenti di Arantxa. Intanto, il proprietario del caffè inizierà a domandarsi perché la giovane non vuole mostrare i suoi bellissimi lineamenti.

Alla fine, Cinta sarà costretta a raccontare tutta la verità mentre Bellita si troverà da un giorno all'altro senza lavoro.

Bellita e Jose scoprono che la Donna del Mistero è la loro figlia

Le trame di Una Vita, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Bellita si vedrà costretta a trovare un altro posto dove cantare dopo la distruzione del teatro di Buenos Aires.

Alla fine, Hipolito le offrirà un posto al caffè, vincendo le sue iniziali reticenze. Pastrana, infatti, pretenderà che la Del Campo canti insieme alla Donna del Mistero. La Dominguez, a questo punto, temerà di essere scoperta dalla madre, tanto da rifiutarsi di continuare a lavorare in quel locale.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: il proprietario del caffè si recherà da Jose per metterlo al corrente della situazione. Qui, Bellita sarà colta da una crisi di nervi dopo aver capito di essere stata ingannata dalla figlia e dalla serva. La donna, a questo punto, ordinerà a Cinta di tornare a studiare in collegio. Una decisione, che sarà accettata a malincuore da quest'ultima, che chiederà per l'ultima volta di esibirsi al caffè. In questa occasione, i genitori si congratuleranno per la sua performance, se il peggio non dovesse ancora accadere.

La Dominguez viene arrestata per falsificazione di banconote

Le forze dell'ordine faranno irruzione nel locale, dove procederanno all'arresto di Pastrana, i dipendenti e la Dominguez, sotto gli occhi sbalorditi dei suoi genitori.

La ragazza verrà accusata di falsificazione di banconote, tanto da trascorrere un po' di tempo tra le sbarre. Fortunatamente, Jose riuscirà a farla scagionare dopo aver parlato con delle persone molto influenti, mentre Bellita le ordinerà di tornare a studiare in un rigido collegio svizzero.