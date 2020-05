Mercoledì 20 maggio andrà in onda in Spagna l'ultima puntata de Il Segreto, che in tutti questi anni di programmazione ha totalizzato più di 2300 puntate.

Gli spoiler spagnoli degli episodi che poi andranno in onda tra circa otto mesi su Canale 5, svelano che Rosa e sua madre Donna Begona finiranno in manicomio a causa dei gravi problemi mentali. Marta, invece, perderà il bambino che attendeva da Ramon, mentre la marchesa Isabel cercherà un avvicinamento con Ignacio Solozabal.

Il Segreto: Ramon muore per mano di Donna Begona, Marta abortisce

Il finale di stagione della soap opera annuncia parecchi colpi di scena, che avverranno in occasione dell'ultima imperdibile puntata in onda il 20 maggio in prima serata su Antena 3 in Spagna.

Dalle anticipazioni si evince che tutti gli occhi saranno puntati sul triangolo amoroso formato da Adolfo, Marta e Rosa. In particolare donna Begona, la madre delle due sorelle porrà fine alla vita di Ramon dopo averlo visto picchiare violentemente sua figlia. A tal proposito, la giovane Solozabal perderà il bambino che aspettava dal marito cattivo. Di qui, la decisione di vendicarsi della moglie di Ignacio, che arriverà addirittura a conficcargli un fermacarte nell'orecchio provocandone il decesso. Rosa, a questo punto, darà la colpa ad Adolfo del fattaccio, reo di aver preferito Marta a lei.

Ignacio scagiona Adolfo, Rosa e la madre in manicomio

Le trame de Il Segreto, svelano che le indagini sulla morte di Ramon punteranno subito il dito su Adolfo dopo il ritrovamento dell'oggetto contundente in una delle tasche della giacca.

Il capitano Huertas, a questo punto, darà l'impressione di volerlo portare in carcere.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Ignacio permetterà che il giovane venga scagionato da un crimine mai commesso. In seguito, il Solozabal senior deciderà di rinchiudere Rosa e Donna Begona in un manicomio austriaco dopo aver mostrato entrambe segni di pazzia.

Al momento dei saluti, la giovane si scaglierà furiosamente contro Carolina armata di un lungo coltello. Fortunatamente, l'intervento di sua madre eviterà un altro spargimento di sangue.

Lieto fine incerto per Pablo e Carolina, Isabel chiede una nuova chance a Solozabal

Nel frattempo, Pablo e Carolina programmeranno di unirsi in matrimonio entro 15 giorni.

Peccato che il giovane Centeno resti ferito gravemente in un'esplosione che devasterà l'azienda di Ignacio. I telespettatori scopriranno che lui stesso aveva piazzato l'ordigno esplosivo nella fabbrica. Per questo motivo, si presume che non ci sia un lieto fine per la giovane coppia.

A La Habana, Isabel riceverà delle grandi delusioni. La donna, infatti, scoprirà di essere stata ingannata dall'amante francese Jean Pierre, il vero padre di Adolfo. La marchesa apprenderà che l'uomo aveva ucciso sia Inigo Maqueda che Simon Castro, il suo primo consorte, facendo ricadere la colpa su Ignacio. Per questo motivo, la nobildonna chiederà un confronto con il Solozabal per chiarirsi una volta per tutte.

Peccato che l'imprenditore si dimostri molto orgoglioso è prenderà del tempo prima di iniziare con lei una nuova storia d'amore.