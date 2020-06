Al Bano ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi. Tra i vari argomenti trattati, il cantante pugliese ha spiegato come mai, ospitato a Domenica In, non ha voluto che la conduttrice leggesse in diretta la poesia che Romina Power aveva scritto per lui. Il diretto interessato ha spiegato che, avrebbe preferito riceverla in privato. Domenica 24 maggio, infatti, durante l'ospitata, Mara Venier aveva chiesto ad Albano Carrisi di poter leggere una poesia scritta da Romina Power per lui. Al Bano, però, non ha dato il consenso, tanto che la conduttrice aveva concluso anticipatamente il collegamento.

‘La mia vita è un’altra’

Alla rivista diretta da Umberto Brandani, Al Bano ha spiegato perché ha scelto di non ascoltare la poesia della sua ex moglie. Secondo il 77enne, il gesto di Romina Power è stata una leggerezza. Nell’argomentare la sua risposta Albano Carrisi ha affermato: “Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione”. Durante l’intervista, Al Bano ha ammesso di essersi sentito onorato per il fatto di aver ricevuto una poesia da Romina, ma al contempo ha ribadito che si trattava di una cosa privata. Il cantante pugliese ha sottolineato di essere stato sposato con l’artista italo-americana per trent’anni: “Le cose come sono andate lo sapete”. Finito il matrimonio con Romina Power, Carrisi ha dichiarato di essersi rifatto una vita perché lo meritava e ne aveva il diritto.

Infine, Albano ha parlato del rapporto professionale con Romina, spiegando che, quando si esibisce sul palcoscenico, con la sua ex moglie i due sono in perfetta sintonia. Terminata l’esibizione, però, la vita privata dei due è separata da quella artistica: “La mia vita è un’altra".

Il rapporto con i figli

Nel corso nell'intervista con il settimanale Oggi, Al Bano ha parlato anche del rapporto con i suoi figli.

Il cantante pugliese ha spiegato di essere legato a tutti senza distinzione. Per questo motivo, quando si parla della sua vita privata, tende a fare chiarezza: “Non voglio che ci siano delle discrepanze tra le due situazioni”.

Loredana Lecciso: ‘Io e Albano siamo una famiglia’

Domenica 31 maggio Loredana Lecciso è stata ospite nel programma Live - Non è la D’Urso, dove ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Albano Carrisi. La showgirl pugliese ha confermato il ritorno di fiamma con il 77enne, in seguito ha ammesso che i dissapori del passato sono ormai alle spalle. La coppia ha solamente avuto degli alti e bassi.

Nel salotto di Barbara D’Urso, infine, Loredana Lecciso ha voluto mettere a tacere le malelingue sul rapporto con il cantante di Cellino San Marco: “Io e Al Bano siamo una famiglia”.