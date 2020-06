Jeremias Rodriguez ha pubblicato un nuovo messaggio su Instagram in cui è tornato a parlare di amore e famiglia. Nell'immagine in questione il giovane compare in compagnia della sorella Belen e del figlio Santiago, così alcuni utenti hanno ipotizzato che il messaggio criptico sia indirizzato a Stefano De Martino. Tra Belen e l'ex ballerino di Amici, infatti, è di nuovo crisi.

Nei giorni scorsi, inoltre, Jeremias aveva pubblicato alcune Instagram Stories in cui invitava a restare lontani dalle persone accecate dalla vendetta per poi affermare che se in un rapporto l’amore cade viene a mancare tutto.

Nel post del 2 giugno, invece, ha scritto: “Amore non è avere”.

Il nuovo messaggio di Jeremias

Jeremias Rodriguez è tornato a pubblicare su Instagram uno scatto in compagnia di Belen Rodriguez e del piccolo Santiago. Nella didascalia, il 31enne ha scritto: “Il grande amore ha alla base un’idea di famiglia”. Nel suddetto messaggio il giovane ha sottolineato le parole amore e famiglia tanto da scriverle a caratteri cubitali. Il diretto interessato non ha dichiarato apertamente a chi sia indirizzato il messaggio, ma alcuni follower hanno ipotizzato che sia una frecciatina indirizzata a Stefano De Martino. Dal momento che Jeremias non ha confermato o smentito tali ipotesi, però, al momento si tratta solamente di supposizioni e rumors.

Le uniche parole con le quali il fratello di Belen Rodriguez aveva provato a fare chiarezza sui presunti dissidi con Stefano erano state: “Fake news”. Pertanto Jeremias ha smentito eventuali dissapori con il marito della sorella.

Stefano De Martino prima pubblica una stories, poi la rimuove

A quanto pare Jeremias Rodriguez non è il solo a mandare dei messaggi in codice sui social.

Nelle scorse ore, Stefano De Martino si sarebbe reso protagonista di un gesto molto curioso. Il conduttore campano ha deciso di omaggiare l’anniversario della scomparsa dell'attore napoletano Massimo Troisi. Nel farlo Stefano ha postato una stories in cui il regista si trovava sul set del celebre film ''Pensavo fosse amore invece era un calesse''.

Pochi istanti dopo, il diretto interessato ha deciso di rimuovere la stories.

Al momento non è chiaro se De Martino abbia voluto riferirsi alla sua attuale situazione sentimentale con la mamma di suo figlio, oppure se sia incappato in una gaffe. Soltanto qualche giorno fa, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano De Martino aveva preferito non parlare dell’argomento legato al suo rapporto con Belen. Il 30enne aveva dichiarato che, questa volta, preferiva tenere la sua vita privata lontano dai riflettori: “Spero che le persone mi perdonino e comprendano”.