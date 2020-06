Alessandro Graziani, dopo essere stato tirato nuovamente in ballo da Pago, in un'intervista al magazine di Uomini e donne ha fornito la sua versione dei fatti. Il pallavolista, per l'ennesima volta, ha spiegato di non avere mai avuto una storia d'amore con Serena Enardu, ma di averla vista soltanto due volte. Inoltre, il giovane ha puntualizzato che la sua pacatezza non deve essere scambiata per debolezza. Infine, ha fatto intendere che il cantautore lo abbia messo in mezzo solamente per vendere più copie del suo libro.

Al settimanale 'Chi' Pago ha dichiarato di aver chiuso la storia con la 43enne sarda perché è venuto a conoscenza di alcuni messaggi compromettenti.

Secondo il cantautore, tra Serena e Alessandro non ci sarebbe stato un semplice flirt ma una relazione.

La verità di Alessandro

In una nuova intervista con il magazine di Uomini e donne, Alessandro Graziani ha ammesso di essersi sentito accusato e giudicato. Secondo il pallavolista, qualcuno starebbe cercando di farsi pubblicità con il suo nome. Con molto rammarico, Graziani ha dichiarato che non si sarebbe aspettato di essere chiamato in studio per parlare nuovamente di Serena Enardu e Pago. Al contrario, Alessandro pensava di dover parlare della conoscenza con Giovanna Abate.

Per questo motivo l'ex corteggiatore del dating-show ha deciso di raccontare la sua verità. Il giovane ha affermato: "Forse ancora si scambia la mia pacatezza per poco carattere".

Graziani ha precisato di non avere mai mentito, ma solamente di avere omesso alcuni dettagli. Nell'intervista il 28enne ha dichiarato di non avere affatto digerito quanto scritto da Pago nel libro 'Vagabondo d'amore'. Il diretto interessato ha affermato: "Non permetto a nessuno di infangarmi".

Come è andata realmente con Serena

Durante l'intervista di Alessandro Graziani, il giovane ha spiegato come sono andate le cose con Serena Enardu. L'ex corteggiatore di Giovanna Abate ha precisato di avere incontrato la 43enne solamente due volte a Cagliari e Sabaudia. Tra i due ci sarebbe dovuto essere un terzo incontro il 26 ottobre.

I due però, non si sarebbero mai visti perché in quella data Uomini e donne registrava il confronto tra Enardu e Pago.

Alessandro ha spiegato che in quei giorni Serena era molto turbata per la sua situazione sentimentale. Stando a quanto riferito dal Graziani, cinque giorni dopo l'ex gieffina lo avrebbe contattato per dirgli di interrompere la conoscenza. Il 28enne in tutta sincerità ha affermato di aver provato a far cambiare idea a Serena, ma invano: "Lei si è appigliata tirando fuori la mia decisione dei giorni prima". A quel punto il giovane avrebbe compreso la voglia di Enardu di allontarnarsi: "Essendo io il più infatuato, mi sono fatto da parte".

Il rapporto tra Serena e Alessandro oggi

Nella parte conclusiva dell'intervista a Uomini e donne magazine, Alessandro Graziani ha parlato del rapporto che ha oggi con Serena Enardu. I due dal 31 ottobre hanno deciso di avere solamente un'amicizia. L'ultimo scambio di messaggi tra Alessandro a Serena è stato l'11 gennaio, quando Enardu non era riuscita ad entrare nella casa del Grande Fratello.

In seguito a ciò che sta accadendo in questi giorni, il Graziani ha precisato di non avere più voglia di sentire Serena: "La avverto come una persona distante da me". Inoltre, il giovane ha precisato che lui si è sempre sincerato di sapere come stesse Enardu, ma nessuno si è mai preoccupato di non metterlo in mezzo a certe situazioni.

Infine Alessandro Graziani ha lanciato una frecciatina indiretta a Pago: "Adesso che devono sponsorizzare libri e musica fanno il mio nome". Secondo l'ex corteggiatore di Giovanna Abate, il cantautore sardo lo avrebbe dovuto chiamare in privato.