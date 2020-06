Gli spoiler della soap Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 8 a venerdì 12 giugno, Annabelle Sullivan interpretata dall'attrice Jenny Löffler, verrà dimessa dall'ospedale psichiatrico all'improvviso per volontà del giudice. In seguito Christoph perderà le quote dell'albergo e sarà stanco di avere problemi a causa della figlia, così incaricherà Schulz di liberarsi definitivamente di lei, ma quando la donna lo scoprirà organizzerà subito la sua vendetta e si procurerà una pistola.

Annabelle esce dall'ospedale

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dall'8 al 12 giugno Christoph sarà assai turbato, poiché riceverà una particolare lettera nella quale le verrà comunicato che il suo ruolo di tutore nei confronti di Annabelle gli è stato revocato. Per tale ragione Christoph non disporrà più delle quote dell'albergo in nome della figlia. Nel frattempo tutti quanti al Fürstenhof saranno molto preoccupati per il ritorno imminente di Annabelle, la donna infatti sarà dimessa regolarmente dall'ospedale psichiatrico, grazie a una decisione improvvisa del giudice. Successivamente Nadja troverà lavoro come cameriera presso l'albergo, così avviserà Tim della novità, l'uomo però sarà alquanto preoccupato.

Christoph vuole eliminare Annabelle

Christoph avrà in mente un diabolico piano per liberarsi di Annabelle affinché non abbia più problemi per colpa sua, così ordinerà al suo assistente personale Schulz di rapire sua figlia, ma le cose non andranno come pianificato dall'uomo. Annabelle, infatti, riuscirà a salvarsi grazie all'arrivo improvviso di Bela.

In seguito la Sullivan scoprirà che suo padre ha incaricato qualcuno per eliminarla, così deciderà di procurarsi una pistola. Poi Annabelle cederà l'arma a Borg e chiederà all'uomo di liberarsi di Christoph il prima possibile. Frattanto l'imprenditore sarà ignaro che sua figlia abbia ordinato a Borg di ucciderlo, ma sarà comunque consapevole della pericolosità della donna.

Pertanto Christoph sarà costretto a votare a favore di Annabelle durante la riunione con i soci del Fürstenhof, ma tutti si renderanno conto del fatto che la Sullivan ha intenzione di far del male a suo padre e non si fermerà tanto facilmente.

Dove guardare in streaming online le puntate di Tempesta d'amore

Nell'attesa delle nuove puntate di Tempesta d'amore è possibile rivedere alcuni degli episodi già trasmessi in televisione, attraverso il sito gratuito MediasetPlay. Oltre alle puntate della serie tedesca, all'interno della piattaforma dedicata si possono trovare anche alcuni video-clip relativi alle trame e ai personaggi di Tempesta d'amore.