Amedeo Venza è tornato ad occuparsi della conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Attraverso le stories di Instagram, il blogger si è chiesto come mai i due protagonisti di Uomini e donne non si seguono sui social. Un comportamento insolito per due persone che provano un'interesse reciproco.

Da qualche giorno non si fa altro che parlare di una crisi tra la dama piemontese e il suo giovane corteggiatore. Lo stesso Venza aveva parlato di alcuni dubbi della Galgani nei confronti del 26enne.

Venza vuole vederci chiaro sul futuro di Gemma e Nicola

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Amedeo Venza è tornato a parlare della situazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Il blogger, senza girare troppo intorno alla questione, ha dichiarato: "Come mai Gemma e il nipotino non si seguono su Instagram?" Venza ha concluso la stories con una battuta ironica: "Chiedo per me non per un amico".

La segnalazione di Amedeo Venza potrebbe gettare altre ombre sulla conoscenza dei due protagonisti di Uomini e Donne. In un'epoca come quella che stiamo vivendo in cui molte informazioni arrivano proprio dal web, risulta strano che la dama e il suo corteggiatore non abbiano il follow reciproco. Tra l'altro non ha alcun senso non seguire la quotidianeità dell'altro, dopo aver più volte dichiarato negli studi di Uomini e Donne un forte interesse.

A questo punto potrebbe prendere sempre di più l'ipotesi di una rottura lontano dai riflettori per la 70enne e il 26enne.

Al momento si tratta solo di supposizioni, visto che la Galgani non ha ancora commentato i pettegolezzi sul suo conto. Al contrario Vivarelli avrebbe cercato di smentire un'ipotetica crisi con Gemma, ma non avrebbe convinto del tutto i suoi follower.

Vivarelli avrebbe messo a tacere le voci di una crisi con la dama

Come riportato in precedenza di fronte alla segnalazione di Amedeo Venza sui dubbi di Gemma Galgani, i due protagonisti del dating-show di Canale 5 hanno preferito il silenzio. Da qualche tempo sul profilo Instagram della dama piemontese non c'è alcuna traccia del suo giovane corteggiatore.

Anche Nicola Vivarelli ha passato una giornata di relax al mare, ma non ha dedicato alcun pensiero alla sua fiamma.

Comportamenti che hanno allarmato i fan della coppia. Nelle scorse ore sembravano esserci delle novità. Un utente sotto ad uno scatto del 26enne ha scritto: "Lo sai, io ti vedo bene con lei, poi qualsiasi luogo va bene". Il commento non è passato inosservato agli occhi del diretto interessato, che a sua volta ha prontamente risposto l'emoticon di un numero: "100". Il numero utilizzato nel gergo dei social, significa l'approvazione di un pensiero.

In seguito all'ultima segnalazione di Amedeo Venza però, sembra che le cose tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non stiano andando affatto bene.

La storia instagram del blogger smentirebbe di fatto le parole del corteggiatore di Uomini e Donne.