Dopo la loro esperienza a Uomini e donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo stanno vivendo la loro storia d'amore. Al magazine del programma Mediaset gli stessi hanno raccontato che, nonostante la distanza, riescono a spostarsi tra Roma e Milano senza troppe noie. Il tutto per incontrarsi. Ora potrebbe arrivare per loro il momento di andare a convivere. Sembra che i due stiano cercando una sistemazione per settembre per mettere fine alla loro separazione, comunque temporanea.

Ancora non si sa la città in cui andranno a vivere, ma Sonny Di Meo sembra pronto a trasferirsi a Roma per amore della sua compagna.

Come spesso hanno dichiarato sui social, il più geloso tra i due è sicuramente Sonny. Proprio la gelosia è una questione sulla quale i due starebbero lavorando. Di recente, Sara ha ricordato anche la sua esperienza con Matteo, ovvero, la sua "non scelta". Sara si è dispiaciuta di non averlo potuto abbracciare quando tutto è terminato.

Arriva il primo 'ti amo'

Dopo la scelta, tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo è finalmente arrivato il primo "ti amo". Oggi i due si sentono liberi e spensierati. Lui, in particolare, ha preferito non fare troppi giri di parole, in quanto si è innamorato di Sara. Glielo avrebbe confessato qualche giorno fa. Sonny Di Meo ha compreso cosa prova nei confronti di Sara proprio in questi giorni, ma anche nel corso delle loro discussioni.

Sonny non avrebbe sopportato l'idea di perdere Sara e ha preferito chiarire la questione. Oltre alla convivenza, tra i vari progetti c'è anche qualche viaggio. Questa estate hanno scelto di non andare fuori dall'Italia, ma hanno già deciso la destinazione per il loro primo viaggio all'estero insieme: Bali.

I due sono pronti, inoltre, a trascorrere un po' di tempo assieme ad altre due vecchie conoscenze di Uomini e donne: Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli. I due hanno invitato Sara e Sonny a Jesolo.

Nessun rancore nei confronti di Giovanna Abate

Chi segue Uomini e Donne, sicuramente ricorda l'esperienza di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, il più delle volte messa in discussione da Giovanna Abate.

La stessa Giovanna aveva deciso di iniziare una frequentazione con Sonny e questo triangolo amoroso aveva fatto nascere non poco risentimento. Alla fine Di Meo ha preso la sua decisione, scegliendo di continuare a corteggiare soltanto Shaimi. Numerose le discussioni tra Sara e Giovanna nel corso del date show di Canale 5. Tuttavia, al giorno d'oggi né Sonny, né tantomeno Sara nutrono rabbia nei confronti di Abate, tutt'altro! I due neofidanzati desidererebbero incontrare lei e Sammy Hassan dopo la loro esperienza a Uomini e donne. Sammy e Giovanna accetteranno?