Anna Tedesco è finita al centro dei Gossip in rete, per via di un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale ha fatto intendere che qualcuno avrebbe messo in giro voci sul suo conto. In difesa della dama del parterre di Uomini e Donne è intervenuta un’altra protagonista del dating show, Pamela Barretta, che ha risposto ad Anna.

Anna Tedesco ha sentito voci non vere sul suo conto

Anna Tedesco ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una sua fotografia sorridente e una didascalia con scritto: ''Adoro le chiacchiere su di me.....scopro sempre cose che nemmeno io sapevo di aver fatto .

Chi costruisce castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie".

Le frasi di Anna non sono passate inosservate, avendo lasciato intendere con questo messaggio che qualche persona, abbia detto qualcosa di non vero riguardo a lei e, attraverso i commenti successivi ha rivelato dei dettagli in più. Il post di Anna Tedesco ha ricevuto quasi duemila cuoricini di apprezzamento e più di cinquecento commenti, fra il quale non è passato inosservato, quello di Pamela Barretta, un’altra protagonista di Uomini e Donne.

Pamela Barretta ha commentato il post di Anna Tedesco

Pamela ha mostrato il suo sostegno ad Anna, scrivendole di aver apprezzato le sue parole, dicendo che le persone che hanno detto bugie sulla Tedesco, saranno state mosse dall'invidia.

Barretta ha fatto anche i complimenti a Tedesco per la sua bellezza e il suo carattere forte. Anna ha risposto al messaggio di Pamela, scrivendo che non solo è diventata forte, ma di essere paragonabile a Rambo. La dama umbra ha aggiunto che l’invidia è sempre in agguato e le persone insicure scaricano le loro frustrazioni inventando.

Tedesco ha aggiunto che ha compassione per chi si comporta in questo modo perché sa che sono persone che vivono male la propria vita: ‘’con la bile altissima’’. Pamela le ha risposto: ‘’Chi d’invidia vive, di rabbia muore’’.

Anna e Pamela dopo Uomini e Donne

Anna Tedesco è ormai qualche mese che non è più presente nelle puntate di Uomini e Donne.

La dama umbra ha superato gli 83.000 follower su Instagram ed è soddisfatta del seguito che ha sui social. Il 13 giugno ha voluto ringraziare i suoi seguaci, dedicando loro un post in cui ha scritto: ''L'amicizia che sento benché virtuale ma è molto reale , non ha distanze ne frontiere. Tutti i giorni siete i primi a darmi il buongiorno e la sera la buonanotte, mi regalate sempre un sorriso''. Pamela Barretta, dopo la fine della relazione con Enzo Capo, sembrerebbe aver iniziato una frequentazione con Giovanni Villa, un altro cavaliere del dating show di Canale 5.