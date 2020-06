Le anticipazioni della soap Beautiful, riferite alle puntate in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio su Canale 5 in prima Tv assoluta, svelano che Thomas scoprirà la verità su Beth e Phoebe. Il segreto sullo scambio di culle appartiene ora ad una quarta persona che, ovviamente, diventerà complice a tutti gli effetti.

Ora che Hope ha sacrificato il suo matrimonio con Liam per fare da madre a Douglas non può tornare indietro. Certo è che se sapesse che sua figlia Beth è viva, non ci penserebbe due volte ad annullare il divorzio. Un dramma per Thomas che, con i suoi torbidi inganni, l'ha costretta a trasferirsi da lui per stare accanto a suo figlio, rimasto orfano di mamma Caroline.

Una volta scoperta la verità su Beth, Thomas terrà la bocca chiusa, iniziando un percorso fatto di bugie e crimini atti a celare l'assurda e drammatica realtà dei fatti.

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 29 giugno al 3 luglio

La prossima settimana Liam e Hope si recheranno da Carter per firmare i documenti che attestano l'annullamento del loro matrimonio. A nulla serviranno le preghiere dell'avvocato, certo che Logan stia per commettere un grosso errore. Brooke non sarà affatto d'accordo con la decisione della figlia, ma anche lei dovrà rassegnarsi all'evidenza. Ora Hope è pronta a fare da madre a Douglas e stare accanto a Thomas, sebbene l'abbia messo al corrente dei suoi reali sentimenti.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Beautiful, Xander dirà a Zoe di non voler più mantenere il segreto sulla finta morte di Beth, ma le sue parole sembreranno rimbalzare su un muro di gomma. Zoe infatti gli ribadirà di non voler finire dietro le sbarre e di aver agito in quel modo per proteggere suo padre Reese, braccato dagli strozzini che pretendevano un pagamento veloce dei suoi debiti di gioco.

Questione di tempo

Nelle puntate settimanali di Beautiful, Xander darà un ultimatum a Zoe: se entro breve tempo non dirà a Hope e Liam che Beth è viva ed è Phoebe, lo farà lui stesso. Un dolore così grande come quello di perdere un figlio non merita di essere provato da nessuno.

Zoe sembrerà non capire le motivazioni del fidanzato e gli dirà di non parlare.

Alla fine, Xander cederà alle sue suppliche e le prometterà di mantenere il segreto, anche se a malincuore. Intanto, Thomas si recherà da Flo. Ha qualcosa di estremamente importante da chiederle.

Thomas scopre la verità nelle prossime puntate di Beautiful

Thomas, capendo che Flo nasconde qualcosa, vorrà vederci chiaro. Una volta che sarà faccia a faccia con lei, pretenderà di sapere che cosa stia succedendo. Fulton, davanti all'insistenza di Forrester, non potrà fare altro che vuotare il sacco, svelando che Beth è viva e che lei stessa, complice di Reese, ha inscenato una finta gravidanza per far adottare Phoebe, la bimba che è in realtà la primogenita di Hope.

Flo spererà che ora Thomas si prenda la briga di svelare il segreto su Beth a Hope, ma farà male i suoi conti.

Come svelano infatti le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda dal 29 al 3 luglio su Canale 5, Zoe verrà a sapere tutto e non mancherà di dire a Thomas di non parlare. In fondo, se lo facesse, Hope correrebbe da Liam lasciandolo solo con Douglas.