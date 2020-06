La soap opera turca DayDreamer - le ali del sogno nella quale si intrecciano dinamiche lavorative e rivalità tra diversi personaggi continua ad appassionare i telespettatori. Non mancheranno di certo novità negli episodi della Serie TV che vede protagonisti i due amati attori Can Yaman e Demet Özdemir e in programma sul piccolo schermo italiano la settimana prossima.

Le anticipazioni della puntata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 29 giugno raccontano che Sanem Aydin, per far andare in porto un contratto tra Enzo Fabbri con l’agenzia Fikri Harika, farà credere all’uomo di avere una storia d’amore con Can Divit.

DayDreamer, spoiler 29 giugno: pettegolezzi su Aydin e il fratello di Emre

Nel corso del 14esimo episodio che i telespettatori seguiranno su Canale 5 lunedì 29 giugno, Sanem non appena si troverà alla Fikri Harika verrà messa in guardia da Guliz. Gli spoiler dicono che quest'ultima metterà al corrente l’aspirante scrittrice dei pettegolezzi circolati su di lei, quando Can l’ha portata via dalla festa organizzata dall’imprenditore francese Fabbri. Nello specifico, Aydin apprenderà che la gente si è insospettita per il fatto che il primogenito di Aziz, pur essendo fidanzato da tanto tempo con una ragazza che vive all’estero, abbia lasciato il party in sua compagnia.

A questo punto la sorella di Leyla, sorpresa da quanto appreso, comincerà a sospettare che il suo datore di lavoro la stia prendendo in giro.

Nel contempo, nell’agenzia dei Divit farà il suo ingresso il signor Fabbri per annunciare l’organizzazione di un campo motivazionale tra tutte le società associate con lui, compresa quella di Aylin.

La messinscena di Sanem, Can vuole accaparrarsi una campagna pubblicitaria

Dopo tanta fatica, Can riuscirà a convincere Sanem ad aiutarlo in una difficile impresa, ovvero a consentirgli di accaparrarsi una nuova campagna pubblicitaria importante.

Nello specifico, quest’ultima porterà avanti una vera e propria messinscena per permettere alla Fikri Harika di collaborare con Fabbri. Per la precisione, il fratello di Emre e Sanem fingeranno di amarsi in presenza del prestigioso e affascinante cliente.

Intanto, Can non capirà per quale motivo Aydin sia così ostile nei suoi confronti.

A questo punto, Fabbri inviterà il figlio maggiore di Aziz e Sanem a cenare con lui: sarà proprio in tale circostanza che l’aspirante scrittrice e il fotografo faranno credere all'uomo di avere una relazione sentimentale. In particolare, Sanem e Can si vedranno costretti a raccontare al cliente della Fikri Harika come si sono innamorati, finendo per dare due versioni diverse.