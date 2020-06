Non accennano a placarsi le indiscrezioni su cosa avrebbe causato la crisi in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, per esempio, in queste ore sostiene che la coppia abbia cominciato ad allontanarsi in seguito a una brutta lite avvenuta nel box di casa durante la quarantena: a far discutere i genitori di Santiago, sarebbero stati presunti tradimenti e l'eccessiva presenza della famiglia di lei nella vita coniugale.

News sul privato di Belen Rodriguez

Probabilmente finché almeno uno dei protagonisti di questa storia non si esporrà per raccontare cosa è accaduto tra loro, non smetteranno di circolare nuove indiscrezioni sulla crisi che stanno vivendo.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, infatti, ormai da oltre un mese sono al centro del Gossip per il periodo buio che stanno affrontando nel loro privato.

Dopo che la showgirl ha usato Instagram per precisare che non è colpa sua se il matrimonio con il napoletano non sta funzionando, le riviste scandalistiche hanno cominciato ad ipotizzare le ragioni che hanno provocato questo improvviso e inaspettato allontanamento.

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, per esempio, di recente ha informato i curiosi di una voce che impazza tra gli addetti ai lavori sui genitori di Santiago: pare che il momento no tra l'argentina e il marito sia partito da una brutta discussione avvenuta nel box di casa quando tutt'Italia era ancora in quarantena.

Famiglia di Belen Rodriguez forse la causa della crisi con De Martino

Come hanno riportato anche i settimanali come Chi e Oggi, anche Libero Quotidiano sostiene che la crisi tra Belen e Stefano sia nata da due precise motivazioni: la gelosia di lei e l'eccessiva presenza dei Rodriguez nella vita della coppia.

Roberto Alessi fa sapere di essere venuto a conoscenza di presunti tradimenti di De Martino alla moglie, anche se al suo tavolo non è mai arrivata nessuna foto compromettente che potesse provare il tutto.

Il direttore di Novella 2000, inoltre, conferma che l'ex ballerino mal sopporterebbe l'invadenza dei genitori e dei fratelli della moglie: Veronica, Gustavo, Jeremias e Cecilia, non sarebbero mai veramente entrati nelle grazie del padre di Santiago, che alla loro compagnia preferirebbe restare da solo con la sua famiglia.

Stefano a Domenica In: attesa per le parole su Belen Rodriguez

A quasi un mese dalla diffusione della notizia sulla crisi in corso tra Belen Rodriguez e il marito, i curiosi potrebbero presto sapere qualcosa in più a riguardo. Oggi, 14 giugno, Stefano sarà ospite di Mara Venier a Domenica In e sono in tanti a sperare che la presentatrice gli chieda qualcosa sul periodo negativo che sta vivendo nel privato.

Anche se è la promozione dell'edizione di Made in Sud in partenza martedì lo scopo principale dell'intervista su Rai 1, è molto probabile che De Martino si ritrovi a dover rispondere a qualche domanda sul suo chiacchierato matrimonio.

Se da un lato c'è chi è certo che tra poche ore dirà qualcosa di inedito sulla sua storia d'amore, dall'altro c'è chi è convinto che l'ex ballerino si rifugerà dietro al solito "no comment" quando gli sarà domandato qualcosa sulla moglie.

Risale a pochi giorni fa, per esempio, la risposta diplomatica che Stefano ha dato a Tv Sorrisi e Canzoni sul suo rapporto in crisi: "Spero che la gente capisca che si tratta della mia vita privata, e vorrei che rimanesse tale".

Insomma, dopo essere stato per anni uno dei protagonisti assoluti del gossip coi i suoi amori da copertina, oggi il presentatore dice di voler far calare il sipario su questo aspetto per permettere alla sua carriera in tv di crescere.