Le anticipazioni della serie Daydreamer- Le ali della libertà, che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 giugno alle ore 14:45, rivelano un avvicinamento tra la sognatrice Sanem e l'avventuroso Can. Infatti i due giovani lavoreranno per un nuovo progetto dell'agenzia e faranno anche un viaggio di lavoro insieme.

Spoiler di Daydreamer - Le ali della libertà: il progetto Albatros

Sanem, recatasi a casa dei Devit per recuperare di nascosto dei documenti, verrà scoperta da Can. La giovane per giustificare la sua presenza si inventerà di aver lasciato accidentalmente il suo anello di fidanzamento in una giacca di Emre e di essere andata lì per recuperarlo.

La ragazza lascerà bruscamente la villa ferendosi a un ginocchio. In questa occasione Can si renderà conto che Sanem ha lo stesso profumo della donna misteriosa che ha baciato alcuni giorni prima.

Nel frattempo Alyn continuerà ad istigare Emre affinché rubi il progetto pubblicitario che il fratello sta creando per un’importante compagnia aerea. Pertanto Emre si servirà nuovamente di Sanem per spiare Can. Infatti il giovane Devit affiancherà la giovane al fratello come collaboratrice data la sua abilità mnemonica.

La ragazza, ricattata da Emre, riuscirà a rubare la nuova campagna pubblicitaria per la compagnia aerea, e darà le foto a quest'ultimo. Alyn, amante e socia dell'uomo, consegnerà a nome della sua nuova agenzia tali foto, ma la compagnia aerea rigetterà la loro proposta, preferendo quella di Can, il quale all'insaputa di tutti aveva cambiato la campagna pubblicitaria e presentato un nuovo progetto chiamato Albatros.

Anticipazioni di Daydreamer: la festa in piscina e il viaggio di lavoro

Can sarà sempre più convinto che Sanem sia la donna misteriosa che ha baciato al teatro durante la festa di anniversario dell'agenzia, mentre la ragazza sarà combattuta tra l’attrazione che nutre per lui e la voglia di scoprire chi è lo sconosciuto che l’ha baciata.

Intanto il pubblicitario deciderà di organizzare una festa a bordo piscina nella villa di famiglia con tutti i suoi dipendenti per festeggiare l'esito positivo della campagna Albatros. Durante la festa Sanem cadrà accidentalmente in piscina e per asciugarsi si recherà in camera di Can. L'uomo troverà la ragazza in camera sua e le chiederà spiegazioni a proposito dell'anello di fidanzamento che lei non indossa mai.

Intanto Alyn riuscirà, grazie a un ricatto, a sottrarre all'agenzia rivale una famosa modella, Arzu, la quale era stata ingaggiata da Can per fare da testimonial per un suo spot pubblicitario. Il giovane però non si arrenderà e deciderà di partire per Agva per parlare direttamente con Arzu. L'uomo porterà con sé Sanem, non sapendo che la giovane ha l'ordine di Emre di non fare incontrare il fratello con la modella.

Can riuscirà nel proprio intento aiutando la modella a liberarsi della sua ricattatrice. La vicinanza del pubblicitario con la bella Arzu creerà uno strano stato di gelosia in Sanem.