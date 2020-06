Non ci sarebbero belle notizie per i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino: l'ultimo numero di Nuovo, infatti, sostiene che l'ex ballerino si sia rivolto ad un'agenzia immobiliare per cercare un'altra casa dove andare a vivere. La rivista di Gossip, inoltre, riporta le dichiarazioni di un presunto amico del napoletano che, interpellato sul rumor in questione, avrebbe minimizzato la crisi tra i genitori di Santiago parlando di periodo di riflessione.

Futuro incerto per Stefano De Martino

Che con Belen Rodriguez le cose non vadano affatto bene è intuibile anche dai piccoli gesti social che Stefano De Martino sta facendo da poco più di un mese a questa parte.

Dopo che la soubrette ha fatto una IGTV per confermare il periodo difficile che sta vivendo nel privato (precisando che la responsabilità di tutto non è sua), il napoletano non ha fatto altro che prendere le distanze dalla moglie.

L'ultimo numero di Nuovo, inoltre, riporta un'indiscrezione piuttosto allarmante per i fan della coppia: pare che l'ex ballerino intenda trasferirsi in una nuova abitazione quando terminerà l'edizione di Made in Sud in partenza tra pochi giorni su Rai 2.

Visto che ora è impegnato a Napoli con lo show comico che conduce da circa un anno, si vocifera che il marito dell'argentina si sia rivolto ad un'agenzia immobiliare per cercare una casa dove andare a vivere a breve.

"Vuole un tetto dove andare a stare dopo la rottura", si legge sulla rivista di gossip che per prima ha riportato questa notizia ancora tutta da confermare.

Le parole di un presunto amico di Stefano De Martino

Per provare ad avere conferme sui rumor che ha lanciato nel suo ultimo numero, Nuovo ha contattato una persona che pare essere un caro amico di Stefano De Martino.

Interpellato da un giornalista sulla voce che vorrebbe il napoletano alla ricerca di una nuova abitazione, questa persona ha fatto sapere: "Il fatto che lui cerchi un appartamento potrebbe anche significare che vuole prendersi una pausa di riflessione".

Insomma, chi è vicino al presentatore Rai tende a minimizzare le voci di crisi e di rottura che circolano su lui e Belen, ma i comportamenti che i diretti interessati stanno assumendo in questo periodo, non lasciano presagire nulla di buono: i due si ignorano da settimane sui social network e pare non si incontrino dai primi di maggio, quando lui ha lasciato il tetto coniugale per andare a lavorare a Napoli.

Belen senza fede, Stefano De Martino in barca da single

Le chiacchiere che stanno circolando di recente su Belen e Stefano, sono spesso contrastanti: c'è chi è certo che la crisi in corso sia dovuta ad un tradimento di lui, e chi dà la colpa di tutto all'invadenza della famiglia di lei e ad alcune divergenze caratteriali.

Di fatto, però, né la Rodriguez né De Martino si sono ancora esposti sui giornali per spiegare cosa sta accadendo tra loro da qualche mese a questa parte: lei si limita a mostrare la sua mano senza fede e a circondarsi degli affetti più cari, lui si rifugia dietro ad un "no comment" quando nelle interviste gli viene chiesto qualcosa sul suo privato.

Mentre l'argentina trascorre le sue giornate a Milano con il figlio Santiago e l'amico stilista Mattia, l'ex ballerino si trova a Napoli per lavoro: il prossimo 16 giugno, infatti, debutterà la nuova edizione di Made in Sud, con la doppia conduzione di Stefano e Fatima Trotta.

Tra una prova e l'altra, però, il ragazzo ha trovato il tempo per rilassarsi un po' e magari schiarirsi le idee: i paparazzi, infatti, hanno immortalato il presentatore su una barca in compagnia della sorella Adelaide e di un'altra persona non nota.