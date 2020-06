Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono al centro dei Gossip da qualche settimana per via di una crisi confermata anche dalla stessa show girl sul suo profilo Instagram. La coppia ha trascorso gli ultimi giorni distanti, in quanto De Martino è stato a Napoli per lavoro e dalla sua famiglia. Sul nuovo numero di Chi, in edicola dal 10 giugno, sono state raccontate le vite della conduttrice e del ballerino che si trovano lontani ed è stato affermato che il loro periodo buio non sarebbe stato causato da tradimenti.

Stefano e Belen in crisi, ma non per tradimenti o gelosie: l'indiscrezione sul magazine Chi

Negli ultimi giorni ci sono stati diversi rumors in rete sulla crisi che ha colpito una delle coppie più amate dal pubblico: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Alcuni siti di gossip hanno riportato notizie in merito a presunti tradimenti, da parte del ballerino, poi si è parlato della gelosia della bella argentina, fino ad arrivare ai dissapori fra le famiglie, menzionando una possibile insofferenza da parte di Stefano, nei confronti della famiglia Rodriguez, troppo presente nelle loro vite. Nel nuovo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini, è stata data qualche informazione in più in merito ai rapporti fra i due e ai motivi che hanno portato al loro allontanamento, specificando che non c'è stato nessun problema familiare, nessun tradimento e nessun litigio a causa della gelosia.

I motivi della rottura sono solo di Stefano e Belen

Sulle pagine del settimanale Chi è stata menzionata una recente intervista che Stefano ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni, dove il ballerino ha dichiarato di non voler parlare della sua vita privata e non ha detto nulla sui motivi che l'hanno portato ad allontanarsi da Milano e da Belen.

Sulle pagine del magazine di Alfonso Signorini è pero' data per certa la notizia che non ci sia stato nessun tradimento fra De Martino e la Rodriguez: "I motivi della distanza fra Stefano e Belen non sono questi: non è un problema di infedeltà, di gelosia o di ingerenza dei propri cari, si tratta di divergenze che riguardano soltanto loro e che soltanto loro possono risolvere."

La distanza fra Belen e Stefano e le loro vite da separati

Negli ultimi giorni la show girl argentina, dopo aver comunicato il periodo di crisi che sta attraversando con il compagno, si è dedicata agli affetti della sua famiglia e al lavoro.

Belen, ultimamente, è stata impegnata anche con servizi fotografici, posando come modella. Stefano invece è rimasto a Napoli, la sua città di origine, per le registrazioni di Made in Sud, facendo qualche gita in barca con sua sorella e un amico e nel weekend si è recato a Milano per trovare Santiago.